Yalı Çapkını dizisine veda etmişti! Yeni adresi belli oldu

Geçen sezon Yalı Çapkını dizisine veda eden başarılı senarist Mehmet Barış Günger’in yeni adresi belli oldu. Dizi sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden Pastel Film, Günger’i kadrosuna katarak dev bir transfer hamlesi gerçekleştirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yönettiği Pastel Film, yeni sezon için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürürken, birçok yapımcının radarında olan Mehmet Barış Günger’le "exclusive yazar" olarak anlaştı. Bu güçlü iş birliği, sektörde büyük bir heyecan yarattı.

Günger’in Pastel Film çatısı altında hangi projelere imza atacağı merak konusu. Şirketin bu anlaşmayla, yeni sezon için oldukça iddialı projeler hazırladığı öğrenilirken, projelerin içeriği şimdilik gizli tutuluyor. Dizi dünyasında büyük ses getirmesi beklenen bu gelişme, Pastel Film’in yeni sezondaki gücünü ve iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.