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Yalı Çapkını dizisine sürpriz isimler katılıyor

"Yalı Çapkını" dizisine yeni isimler katılıyor. İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisine sürpriz isimler katılıyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-11-2023 13:34

Star TV'nin popüler dizisi "Yalı Çapkını"nda tansiyon, gerginlik ve entrikalar yine doruk noktasına ulaşacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da "Yalı Çapkını," izleyicileri ekran başına çekmeye devam edecek.

Dizide yüksek gerilim hattı oluşturan önemli bir gelişme olarak, Pelin'in dayısı Şehmuz'un sahneye çıkması bekleniyor. Kulislere sızan bilgilere göre, Turgut Tunçalp tarafından canlandırılan Şehmuz, diziye eşi Aysel, Sinem ve sağ kolu Cemil ile birlikte gelecek. Bu eşlerden birini Sevcan Yaşar'ın canlandıracağı söyleniyor.

Başarılı senaristler Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay tarafından yazılan senaryoya göre, Şehmuz'un gelişi, Korhan ailesi ve Pelin ile annesi için ilginç olaylara yol açacak. Ayrıca, dizinin eski karakterlerinden olan gazeteci Taylan'ın da diziye geri döneceği haberi de dizinin heyecanını artırıyor.

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