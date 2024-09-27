Yalı Çapkını dizisinden Holding'e transfer

Öznur Serçeler, ATV'nin Holding dizisinde Ceyda rolüyle izleyici karşısına çıkacak!

Yalı Çapkını dizisinden Holding'e transfer
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-09-2024 16:26

ATV'nin merakla beklenen dizisi Holding ekibinde önemli bir değişiklik yaşandı. Daha önce Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon ilk bölümlerinde yer almayan Öznur Serçeler, projede zaman atlaması nedeniyle ekibe katılamamıştı. Ancak yeni gelişmeler doğrultusunda başarılı oyuncunun, Holding dizisine dahil olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Öznur Serçeler, daha önce Bade İşcil’in adının geçtiği Ceyda rolünü canlandıracak. Bade İşcil’in projeden ayrıldığı, hazırlık sürecinin uzaması nedeniyle karar aldığı ifade edildi.

Serçeler’in, dizideki Ceyda karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkması büyük bir merakla bekleniyor. Holding dizisi, oyuncu kadrosundaki bu yenilikle izleyici ilgisini daha da artırmayı hedefliyor.

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