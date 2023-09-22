Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

2. sezonunda da en yüksek çıkış yapan dizilerin Arasında ilk sırada yer alan Yalı Çapkını dizisi cuma akşamları Fırtınalar estirmeye devam edecek. Dizinin Fanatikleri Her hafta cuma gününü iple çekerken, heyecanlı bekleyiş haftanın her günü devam ediyor. Geçtiğimiz hafta diziye dahil olan Tarık Emir Tekin ile birlikte Binnur Kaya'nın performansı herkesi şaşırtmışken dizinin gidişatı ve Seyran ve Ferit ilişkisinin durumu merak ediliyor.

Yalı Çapkını Talih Geliyor

Diziye yeni dahil olan Cemre Gümeli de Yalı Çapkını dizisinin seyrini değiştireceğe benziyor. Yalı Çapkını dizisi, izleyicisini hop oturtup hop kaldırtmaya devam ederken Cemre Gümeli Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Ferit'in Talih isimli fizyoterapistini canlandıracak. Seyran ile Talih arasında çatışmaların başlayacağı öngörülüryor. Dizinin hayranları Seyran ile Ferit'in tekrardan aralarının bozulmasından korktuğu yorumlarını sosyal medyada yapıyor. Yalı Çapkını Talih, Ferit'e iyi gelecek bir isim olarak diziye dahil olurken dizinin seyrini nasıl değiştireceği de merak ediliyor.

Yalı Çapkını Talih Rol Aldığı Diziler

Cemre Gümeli 2016 yılından bu yana setlerde yer aldığı biliniyor. Tatlı İntikam dizisi ile kariyer hayatına başlayan Cemre Gümeli, Elimi Bırakma dizisindeki Cansu karakteri ile unutulmayacak bir performans sergilemişti. Birçok diziye katkısının büyük olduğu bilinen oyuncu Yalı Çapkını dizisinde kariyerinin en üst seviyesini yaşayacağı tahmin ediliyor.

Yalı Çapkını Kaya Fırtınalar Estirecek

Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ve Çetin tekindor'un başrollerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam 38. bölümü ile ekranlarda olacak. Diziye dahil olan Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin hikayeye adeta güç verirken Nükhet ile Kaya'nın gelişi ile birlikte yalıdaki dengeler Yerinden Oynayacak. Özellikle de Ferit ile Kaya arasındaki gerilim dizinin gidişatını etkileyecek. 2 başarılı oyuncunun Yalı Çapkını dizisine dahil olması ile birlikte izleyenler dizinin yeni bölümlerini daha büyük bir heyecanla bekleyecek.

Yalı Çapkını Son Bölüm

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Yalı Çapkını dizisi son bölümünde Nükhet ve Kaya'nın gelişi yalıda rekabet ve tartışma ortamını arttırmıştı. Nükhet, Halis'e hiç de bilinmedik bir açıklama yaparken Ferit devreye babası Kazım'ı sokmuştur. Karışan ortalığı sakinleştirmek ise Seyran'a düşmüştür. Nükhet yalıdaki kontrolü ele alırken Orhan yeni arayışlara girmiştir. Ferit'le Kaya arasındaki sular durulmayacak Yalı Çapkını dizisi 2 rakip karakteri arasındaki gerilim beklenmedik bir seviyeye gelecektir.