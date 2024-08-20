Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

Yalı Çapkını dizisinde Kaya karakterine hayat veren Taro Emir Tekin, bir sezon süren başarılı performansının ardından projeye veda etti. Dizinin setinde yakınlaşarak evlenme kararı alan Ersin Arıcı ve Beril Pozam’ın düğününe katılan Tekin, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tekin, diziden ayrılmasıyla ilgili olarak, "Ben bu projede misyonumu tamamladım. Yalı Çapkını’yla vedalaştık ama benim için fevkalade bir deneyimdi. Bu ekipten kopmam, çok tatlı bir ekip… OGM ile çalışmak, bu ekiple çalışmak benim açımdan gerçekten onur verici bir tecrübeydi," dedi.

Taro Emir Tekin, yeni projesi Kuşatma hakkında da bilgi vererek, "Ben Kuşatma diye bir projeye başladım. Ona hazırlanıyorum şu an… Umarım seyircimizi beğenir," ifadelerini kullandı.

Tekin’in Yalı Çapkını dizisindeki performansı izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmış, yeni projede de başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.