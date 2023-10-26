Yalı Çapkını bu akşam var mı? 26 Ekim Star Tv Yayın Akışı

"Yalı Çapkını bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı dizi severler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Dizinin 42. bölümü, yaşanan 3 günlük Milli Yas dolayısıyla seyircisiyle buluşamamıştı. Aslen Cuma akşamları sevenleriyle buluşan bu popüler dizi, bu hafta Perşembe günü Star TV'nin yayın akışında görülünce izleyenlerde bir kafa karışıklığına yol açtı.

Dizi Bu Hafta Kaç Bölüm Yayınlanacak?

Star TV'nin açıklamalarına göre, Yalı Çapkını bu hafta izleyicilerine iki yeni bölüm sunacak. 42. bölüm 26 Ekim Perşembe, 43. bölüm ise 27 Ekim Cuma günü ekranlarda olacak.

26 Ekim Star TV Yayın Programı

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını-Özel Bölüm

20:00 Yalı Çapkını-Yeni Bölüm

01:00 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

Yalı Çapkını 42. Bölümde Neler Olacak?

Seyran, okulda Kaya ile beraber göründüğünde Ferit büyük bir hayal kırıklığı yaşar; fakat Kaya'nın yalıdaki Kazım ve diğerleri tarafından kötü muamele görmesine izin vermez. Ferit ile arasını düzeltmeye çalışan Seyran, başarılı olur. Orhan, Sultan'ın Dicle'ye karşı takındığı tavrı değiştirmek adına yeni bir strateji belirler. İfakat, Suna ile olan konuşmasında onu oldukça şaşırtır. Seyran, Sultan'ın kahveye ilaç attığını gördüğünde ise oldukça sinirlenir.

Diziye Sürpriz Dönüş!

Yalı Çapkını'nda izleyicileri şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Önceki sezon Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman ve annesi Zerrin karakterini canlandıran Toprak Sağlam, diziye tekrar dahil oldu. Pelin ve annesinin dizideki yeni hikayeleri merakla bekleniyor.