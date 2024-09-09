"Yalı Çapkını" 3. Sezon 1. fragmanı yayında: Seyran ve Ferit Yeniden Bir Araya Gelecek mi?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonundan ip uçları veren bir fragman paylaşıldı. Yalı Çapkını 3. sezon 1. fragmanı oldukça ilgi gördü.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2024 09:55

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını", üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun bir aranın ardından yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler için merakla beklenen 3. sezonun 1. fragmanı yayınlandı ve sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Fragman, izleyicilere heyecan verici ipuçları sunarken, Seyran ve Ferit'in tekrar bir araya gelip gelmeyeceği sorusu gündeme oturdu. İkili arasındaki karmaşık ilişkiler bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Seyran'ın evlilik teklifi yaptığı sahne ise sezonun en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday.

Yeni sezona dair bir diğer heyecan verici detay ise diziye katılan yeni isimler.  Hikayeye taze kan getirecek bu yeni karakterler büyük merak uyandırdı.

"Yalı Çapkını", entrika, aşk ve aile içi çatışmalarla dolu hikayesiyle bu sezon da reytingleri alt üst etmeye hazırlanıyor. Yeni fragmanın yankıları sürerken, dizinin izleyicileri heyecanla sezonun başlamasını bekliyor.

Yalı Çapkını 3. sezonu ile yakında Star TV ekranlarında olacak!

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