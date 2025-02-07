"Yalı Çapkını" 100. bölümde final mi yapacak? İşte son kulis bilgileri!

OGM Pictures imzalı dizinin 100. bölümde sona ereceği uzun süredir konuşuluyor. Onur Güvenatam’ın başından beri hedefinin diziyi dalya yaparak bitirmek olduğu biliniyor. Ancak reytinglerin düşüşü ve sette yaşanan gerginlikler, dizinin planlanan finale ulaşmasını zorlaştırabilir.

Başrollerin Ayrılığı Sette Gerilimi Artırdı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrollerini paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in, ihanet iddiaları nedeniyle ilişkilerini noktalaması, setteki çalışma ortamına da yansıdı. Daha önce de ayrılık yaşayan ikili, bu kez çok daha gergin bir süreçten geçiyor. Bu durum, dizinin çekimlerini zorlaştırırken, ekibin motivasyonunu da olumsuz etkilediği konuşuluyor.

Reytingler Düşse de Yurt Dışı Satışları Güçlü

Her hafta reytinglerde yaşanan düşüşe rağmen, dizinin yurt dışı satışları oldukça güçlü. Bu nedenle yapım ekibi, dizinin 100. bölüme ulaşmasını istiyor. Ancak setteki huzursuzluk ve izleyici ilgisinin azalması, final kararının erkene çekilebileceği ihtimalini de gündeme getiriyor.

Şu an için kesin bir final tarihi açıklanmasa da kulislerde konuşulanlara göre, Yalı Çapkını'nın akıbeti önümüzdeki haftalarda netleşecek. Dizinin 93. bölümü yarın ekranlara gelirken, izleyiciler 100. bölüme ulaşılıp ulaşılamayacağını merakla bekliyor.