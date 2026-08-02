Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi Sosyal Medyayı Salladı!

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Yalancı Yarim denince birçok kişinin aklına Barış Akarsu ve Merve Sevi geliyor. Dizide "Naz" karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu bu kez yeni bir projeyle değil tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayınladığı kareler kısa sürede büyük ilgi görürken takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Tatil Kareleri Sosyal Medyayı Hareketlendirdi

Son yıllarda televizyon ekranlarından biraz uzak kalan Merve Sevi ağırlıklı olarak tiyatro projelerinde yer alıyor. Buna rağmen sosyal medyada oldukça aktif olan oyuncu yaz tatilinden paylaştığı fotoğraflarla yeniden adından söz ettirmeyi başardı.

Özellikle fit görünümü ve doğal güzelliği dikkat çeken oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri yılların Merve Sevi'ye adeta hiç uğramadığını söyleyen yorumlar yaparken birçok kişi eski dizilerini özlediğini de dile getirdi.

Formunun Sırrını Daha Önce Anlatmıştı

Merve Sevi'nin fit görüntüsü uzun zamandır merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda bunun özel bir sırrı olmadığını söylemişti.

Sevi gün içinde az ama protein ağırlıklı beslendiğini tabağından yeşil sebzeleri eksik etmediğini ve bol su içmeye özen gösterdiğini ifade etmişti. Ona göre formda kalmanın tek bir mucize yöntemi yok düzenli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları en önemli etkenler.

Hayranlarını Eski Günlere Götürdü

Paylaşılan tatil fotoğrafları sadece beğeni toplamakla kalmadı, birçok kişiyi yıllar öncesine de götürdü. Özellikle Yalancı Yarim ve Hayat Bilgisi dizilerini izleyenler Merve Sevi'nin ekran yolculuğunu yeniden hatırladı.

Henüz lise yıllarında oyunculuğa başlayan Sevi ilk günden bu yana doğal tavırları ve enerjisiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Bugün de ekranlardan uzak olsa bile sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi görmeye devam ediyor. Görünen o ki Merve Sevi yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor.