Sercan Yıldırım'dan Deniz'e Olay Sözler! "Masum Rolü Oynuyor"

Survivor sonrası gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Sercan Yıldırım bu kez Deniz Çatalbaş'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Son günlerde konuşulan iddialara sessiz kalmayan Yıldırım olayların tek taraflı anlatıldığını düşündüğünü söyledi ve yaşananlara kendi açısından açıklık getirdi.

"Olaylar Anlatıldığı Gibi Değil"

Sercan Yıldırım, Deniz Çatalbaş'ın yaptığı yorumların gerçeği tam olarak yansıtmadığını savundu. Kendisinin sanki karşı tarafa çok yoğun duygular besliyormuş gibi gösterildiğini söyleyen Yıldırım bunun doğru olmadığını dile getirdi.

O dönemde aralarındaki iletişimin karşılıklı olduğunu ifade eden eski futbolcu yaşananların sadece kendi üzerinden değerlendirilmesini haksızlık olarak gördüğünü belirtti. Ona göre ortada tek taraflı bir ilgi değil iki kişinin de birbirine karşı sıcak ve samimi davrandığı bir süreç vardı.

Flört İddialarına Açıklık Getirdi

Yıldırım, açıklamalarında Deniz Çatalbaş'ın flörtöz bir yapıya sahip olduğunu düşündüğünü de dile getirdi. Aralarındaki sohbetlerin karşılıklı ilerlediğini söyleyen Sercan "Madem her şey şakaydı, ben de aynı şekilde yaklaşıyordum" diyerek yaşananların tek taraflı olmadığını vurguladı.

Ayrıca süreç boyunca karşı tarafı rahatsız edecek herhangi bir davranışta bulunmadığını ifade eden Yıldırım olayların yön değiştirmesinin dışarıdan gelen bir haberden sonra yaşandığını öne sürdü.

"Ben Geri Çekilmeyi Tercih Ettim"

Sercan Yıldırım, yaşanan değişimin ardından geri adım attığını ve konuyu daha fazla uzatmak istemediğini söyledi. Kendi tavrının herkes tarafından görüldüğünü belirten Yıldırım sonradan ortaya çıkan anlatımın kendisini haksız gösterdiğini düşündüğünü ifade etti.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada tartışma yeniden alevlenirken gözler şimdi Deniz Çatalbaş'tan gelecek olası yanıta çevrildi. İkilinin polemiğinin yeni açıklamalarla devam edip etmeyeceği ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.