Can Kolukısa'ya Son Veda! Cenaze Programı Açıklandı

92 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Can Kolukısa'nın cenaze programı netleşti. Sanatçının son yolculuğuna uğurlanacağı törenin detayları açıklandı.

Can Kolukısa'ya Son Veda! Cenaze Programı Açıklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 17:57

Yeşilçam'ın ve Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Can Kolukısa'nın 92 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Onlarca yıl boyunca rol aldığı filmler diziler ve tiyatro oyunlarıyla hafızalara kazınan usta oyuncunun ardından şimdi de cenaze programı netleşti.

Acı Haberi Ailesi Duyurdu

Can Kolukısa'nın vefat haberini ilk olarak ailesi sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşımın ardından sanat camiasından ve sevenlerinden peş peşe taziye mesajları geldi. Uzun yıllar boyunca birçok başarılı projede yer alan usta oyuncunun vefatı Yeşilçam'a gönül veren herkesi derinden etkiledi.

Son Yolculuğuna Yarın Uğurlanacak

Can Kolukısa için düzenlenecek veda töreninin detayları da belli oldu. İlk tören yarın saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Buradaki törenin ardından usta sanatçının naaşı Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ne götürülecek. İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kolukısa Nakkaştepe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Yeşilçam'ın Sessiz Kahramanlarından Biriydi

1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa oyunculuk yolculuğuna 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra Dormen Tiyatrosu, Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi önemli topluluklarda sahne aldı.

Yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle milyonların hafızasında yer edinen usta oyuncu, sadece sinema ve televizyona değil, Türk tiyatrosuna da önemli katkılar sundu. Geride bıraktığı eserler ve unutulmaz performanslarıyla Can Kolukısa, sanat dünyasında her zaman saygıyla anılacak isimlerden biri olarak hatırlanmaya devam edecek.

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