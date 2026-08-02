Şarkıcılığı Yetmedi! Zara'nın Okuduğu Bölüm Olay Oldu

Ünlü şarkıcı Zara ikinci üniversitesinde alternatif tıp eğitimi aldığını açıkladı. Üçüncü sınıfa geçmeye hazırlanan sanatçının sözleri şaşkınlık yarattı.

Şarkıcılığı Yetmedi! Zara'nın Okuduğu Bölüm Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 17:06

Yıllardır güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla adından söz ettiren Zara bu kez sahne performansıyla değil eğitim hayatıyla gündeme geldi. Konser öncesinde gazetecilerle sohbet eden ünlü sanatçı ikinci üniversitesine devam ettiğini açıklayınca herkesi şaşırttı. Meğer Zara uzun süredir İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp eğitimi alıyormuş.

İkinci Üniversitesinde Üçüncü Sınıfa Geçiyor

Yoğun konser temposuna rağmen eğitimini aksatmayan Zara ikinci sınıfı tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Birkaç dersinin kaldığını belirten sanatçı kısa süre içinde üçüncü sınıfa geçeceğini açıkladı.

Sanatçının müzik kariyerinin yanında kendini farklı bir alanda geliştirmesi hayranlarının da dikkatini çekti. Özellikle alternatif tıp eğitimi aldığını duyurması sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.

"Doktor Olmayı Düşünmüyorum"

Zara, aldığı eğitimin ardından doktorluk yapmayı planlamadığını da özellikle vurguladı. Çevresindeki arkadaşlarının ve yakınlarının kendisine sık sık "Bize de bakarsın artık" diye takıldığını söyleyen sanatçı bu konuda oldukça net konuştu.

"Kendime kadar" diyerek esprili bir cevap veren Zara böyle büyük bir sorumluluğu üstlenmek istemediğini ifade etti. Samimi açıklamaları hem basın mensuplarını hem hayranlarını gülümsetti.

Müzik ve Eğitim Bir Arada Devam Ediyor

Zara, konser maratonunu sürdürürken eğitimini de ihmal etmiyor. Alternatif tıp alanındaki öğrenimini tamamlamayı hedefleyen sanatçı buna rağmen asıl mesleğinin müzik olduğunu ve sahnelerden uzak kalmayı düşünmediğini söyledi.

Hem kariyerini hem de eğitim hayatını aynı anda yürütmesi birçok kişi tarafından takdirle karşılandı. Görünen o ki Zara sadece müzikte değil kişisel gelişim konusunda da kendine yeni hedefler koymaya devam ediyor. Bu açıklamalarıyla da hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı.

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