Emre Altuğ Bursa'yı Salladı! Binlerce Kişi Akın Etti

Uluslararası Bursa Festivali bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Festivalin en çok ilgi gören konserlerinden birinde ise sahne Emre Altuğ'undu. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişi sevilen sanatçının şarkılarıyla unutulmaz bir akşam geçirdi.

Konser Alanı Tıklım Tıklım Doldu

Emre Altuğ sahneye çıkar çıkmaz seyirciden büyük alkış aldı. Daha ilk şarkıyla birlikte konser alanındaki coşku iyice yükseldi. Hayranları sanatçının en sevilen parçalarını hep bir ağızdan söylerken gece boyunca eğlence bir an olsun hız kesmedi.

Festival havasını doyasıya yaşayan müzikseverler, şarkılara zaman zaman alkışlarla zaman zaman da telefon ışıklarıyla eşlik etti. Ortaya çıkan görüntüler ise konserin ne kadar yoğun ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Emre Altuğ Bursa Sevgisini Gizlemedi

Konser sırasında dinleyicilere seslenen Emre Altuğ Bursa'da sahne almaktan her zaman büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, bu şehre her gelişinde çok güzel anılar biriktirdiğini belirterek Bursa'nın hem insanını hem mutfağını çok sevdiğini dile getirdi.

Samimi açıklamaları salondan büyük alkış alırken seyirciler de sanatçıya sevgi gösterilerinde bulundu. Sahnedeki sıcak diyaloglar konserin atmosferini daha da keyifli hale getirdi.

Festival Coşkusu Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın düzenlediği Uluslararası Bursa Festivali, bu yıl da konserleriyle büyük ilgi görüyor. Emre Altuğ'un sahnesi festivalin en coşkulu gecelerinden biri olarak hafızalara kazınırken organizasyon hız kesmeden devam edecek.

Festival kapsamında önümüzdeki günlerde de birbirinden önemli sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Bir sonraki konserde ise sahneye Fatih Erkoç çıkacak. Görünen o ki Bursa'da festival heyecanı yaz boyunca müzik dolu gecelerle devam edecek.