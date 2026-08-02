Daha 17'de Deniz Telefonda Donup Kaldı! Teoman'ın Oyunu Ortalığı Karıştırdı

Daha 17'nin yeni bölümünde Teoman'ın Deniz'e yaptığı telefon şakası ortalığı karıştırıyor. Babasının da oyuna katılmasıyla yaşananlar izleyiciyi hem şaşırtacak hem güldürecek.

Daha 17'de Deniz Telefonda Donup Kaldı! Teoman'ın Oyunu Ortalığı Karıştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 15:54

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17 bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicilere hem eğlenceli hem bol kahkahalı sahneler sunmaya hazırlanıyor. Bölümden paylaşılan ön izleme ise şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Özellikle Deniz ile Teoman arasında yaşanan telefon şakası dizinin en dikkat çeken anlarından biri olacak gibi görünüyor.

Telefonu Açan Kişi Babası Değil

Her şey Deniz'in kardeşi Ali'nin masum bir sorusuyla başlıyor. Küçük Ali babasının ne zaman geleceğini ve söz verdiği boya kalemlerini ne zaman getireceğini merak edince Deniz de babasını aramaya karar veriyor.

Ancak telefon çalınca karşısına hiç beklemediği biri çıkıyor. Hattın diğer ucunda babası yerine Teoman var. Üstelik Teoman, babasının sesini taklit ederek "Alo kızım" diye konuşunca Deniz kısa süreli büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan genç kız telefondaki kişinin kim olduğunu sorgulamaya başlıyor.

Şaka Bir Anda Büyüyor

Teoman ise bununla yetinmiyor. Şakasını biraz daha ileri taşıyarak "Baban elimde. Onu görmek istiyorsan dediklerimi yapacaksın" diyerek Deniz'i iyice telaşlandırıyor.

Tam o sırada Deniz'in babası da oyuna dahil oluyor ve telefonda yardım ister gibi konuşunca Deniz gerçekten endişelenmeye başlıyor. Yaşananlar kısa süreli bir paniğe dönüşse de Teoman fazla uzatmadan şakanın dozunu düşürüyor ve telefonu babasına veriyor.

Deniz'in Tepkisi Gülümsetti

Telefonu alan babası her şeyin şaka olduğunu açıklayınca Deniz derin bir nefes alıyor. Yaşadığı şaşkınlığı ise "Resmen saçmalık!" diyerek dile getiriyor. Teoman'ın eğlence amaçlı yaptığı bu sürpriz, hem ekrandaki karakterleri hem de izleyicileri güldürecek gibi görünüyor.

Sürekli atışmalarıyla dikkat çeken Deniz ve Teoman ikilisi, bu sahneyle yine dizinin en eğlenceli anlarından birine imza atacak. Görünen o ki Daha 17 bu akşam hem duygusal hem de bol kahkahalı sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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