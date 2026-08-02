Feyza Civelek'ten Bomba Transfer! Ailece Aynı Dizideler

Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan karakterlerinden Nilay'a dört sezon boyunca hayat veren Feyza Civelek yeni sezonda dizide yer almayacak. Bu ayrılık dizinin sıkı takipçilerini şaşırtırken kulislerde dolaşan yeni bir iddia da magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kızılcık Şerbeti Defteri Kapanıyor

Dört sezondur ekranlarda izlediğimiz Nilay karakteri zaman zaman tartışma yaratsa da dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Feyza Civelek de performansıyla karakteri izleyicinin hafızasına kazıdı.

Şimdi ise yeni sezonda Nilay'ın hikâyesinin nasıl sona ereceği merak edilirken, oyuncunun bundan sonra hangi projede yer alacağı konuşulmaya başlandı. Resmi bir açıklama henüz gelmese de kulislerde oldukça dikkat çeken bilgiler dolaşıyor.

Yeni Adresi Aynı Aileden mi Olacak?

Sosyal medyada konuşulan iddialara göre Feyza Civelek'in yeni sezonda Anne Yarısı dizisinde rol alma ihtimali oldukça yüksek.

İddiaları ilginç yapan detay ise dizinin senaryosunun annesi Melis Civelek tarafından kaleme alınıyor olması. Üstelik oyuncunun kardeşi Ömer Nadir Civelek'in de aynı projede yer alacağı konuşuluyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa Civelek ailesi aynı dizide buluşarak dikkat çeken bir projeye imza atmış olacak.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Şimdilik ne yapım şirketinden ne de Feyza Civelek cephesinden bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle konuşulanlar şimdilik kulis bilgisi olarak değerlendiriliyor.

Yine de magazin dünyasında bu ihtimal şimdiden büyük merak uyandırmış durumda. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar Feyza Civelek'in yeni sezonda hangi projeyle ekranlara döneceğini netleştirecek. Şimdilik gözler hem oyuncudan hem yapım ekibinden gelecek haberlere çevrilmiş durumda.