Yalan Makinesine Bağlandı! Serdar Ortaç Kumarda Ne Kadar Kaybetti?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir televizyon programında yalan makinesine bağlanarak hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Özellikle kumar alışkanlığı ve kaybettiği paralarla ilgili soruya verdiği yanıt gündeme damga vurdu.

“Ne Kadar Kaybettim Bilmiyorum”

Programda kendisine yöneltilen “Kumarda ne kadar kaybettin?” sorusuna Ortaç, net bir cevap veremedi. “Ne kadar kaybettim bilmiyorum, çok kaybettim…” diyerek yıllar boyunca kumar masasında bıraktığı paranın miktarını hatırlayamadığını belirtti. Ünlü sanatçı, hayatı boyunca kazandığı paranın büyük bir kısmını, hatta neredeyse tamamını kumarda kaybettiğini dile getirdi.

50 Milyon Dolar İddiaları

Serdar Ortaç’ın kumar borcunun 50 milyon dolar civarında olduğu uzun zamandır konuşuluyordu. Programda bu iddialara doğrudan yanıt vermese de kayıplarının ciddi boyutlarda olduğunu kabul eden Ortaç, bu alışkanlığının hayatında büyük olumsuzluklara yol açtığını ifade etti.

Mirasını Çalışanlarına Bıraktı

Geçtiğimiz günlerde mirası hakkında konuşan Ortaç, “Fazla param yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten.” sözleriyle dikkat çekmişti.

Hayranlarından Destek Mesajları

Serdar Ortaç’ın bu samimi açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, sanatçının yaşadığı zorluklara rağmen güçlü duruşunu takdir ettiklerini belirten mesajlar paylaştı.