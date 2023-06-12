Yakışıklı oyuncu, 'Dilek Taşı’ kadrosuna dahil oldu

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "Dilek Taşı"nın oyuncu kadrosu giderek şekilleniyor. Pastel Film'in imzasını taşıyan dizi, birbirinden yetenekli isimleri bir araya getirerek izleyicilere keyifli bir hikaye sunmayı hedefliyor. Başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı diziye, yeni bir başrol oyuncusu daha katıldı. İsim ise başarılı oyuncu Ozan Dolunay oldu.

Ozan Dolunay, Hazal Subaşı'nın nişanlısı Kenan karakterine hayat verecek. Kenan, dizinin temel taşlarından biri olarak izleyicilerin karşısına çıkacak ve hikayenin ilerleyişinde önemli bir rol üstlenecek. Dolunay'ın performansıyla birlikte, dizinin heyecanını artırması bekleniyor.

"Dilek Taşı", 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi ele alıyor. O dönemin sosyal ve kültürel atmosferini yansıtan dizi, izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Dönemin müzikleri, moda akımları ve atmosferi, izleyicileri o yıllara geri götürecek ve hikayenin içine daha da derinlemesine katılma imkanı sunacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer başarılı isimler arasında Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan ve Çiçek Dilligil bulunuyor. Bu deneyimli ve yetenekli oyuncular, karakterlerine canlılık katmak için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İzleyiciler, her bir karakterin hikaye içindeki etkisini merakla takip edecekler.

"Dilek Taşı"nın yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Altan Dönmez'in deneyimli yönetmenliği, diziye özgün bir görsellik ve anlatım tarzı katacak. Senaryo ise Can Sinan tarafından kaleme alınıyor. Can Sinan'ın yetenekli kaleminden çıkacak olan hikaye, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

"Dilek Taşı", etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alıyor.