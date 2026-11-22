TikTok'ta canlı yayınlarıyla tanınan ve "Yakışıklı Mısırcı" lakabıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Alper Temel gündeme gelen hediye iddiasıyla konuşuluyor. Temel'in canlı yayını sırasında bir kullanıcının saniyeler içinde yüz binlerce liralık sanal hediye gönderdiği öne sürüldü. İddia edilen rakam ise duyanları şaşkına çevirdi.

Canlı Yayında Hediye Yağmuru İddiası

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Alper Temel'in TikTok canlı yayını sırasında bir kullanıcı peş peşe sanal hediyeler gönderdi. Kısa süre içinde gerçekleştiği öne sürülen bu hediye trafiği, yayın izleyenlerin dikkatini çekti. Olayın sosyal medyada konuşulmasının ardından gönderilen hediyelerin toplam değerinin yaklaşık 615 bin TL olduğu iddiası gündeme geldi. Ancak söz konusu tutar, paylaşılan iddialara dayandırılıyor.

Saniyeler İçinde 15 Galaxy, 30 Aslan Gönderildi

İddialara göre canlı yayın sırasında Temel'e 15 Galaxy ve 30 Aslan hediyesi gönderildi. Hediyelerin art arda gelmesi, izleyenler arasında şaşkınlık yarattı. TikTok'taki sanal hediyelerin yüksek tutarlara ulaşabilmesi nedeniyle bu paylaşım kısa sürede dikkat çekti. Özellikle birkaç saniye içinde bu kadar çok hediye gönderildiği iddiası, olayın en çok konuşulan kısmı oldu.

Ünü Türkiye Sınırlarını Çoktan Aştı

Alper Temel, TikTok yayınları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Yakışıklı Mısırcı olarak tanınan Temel'in yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gördüğü konuşuluyor. Hatta bazı kadın hayranlarının onu görmek için Türkiye'ye geldiği öne sürülüyor. Sosyal medyada yakaladığı popülerlik, Temel'in her paylaşımının merakla takip edilmesini sağlıyor. Bu kez de 615 bin TL'lik hediye iddiasıyla gündemin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.