Yahşi Cazibe’nin Simge’si Döndü! Hande Katipoğlu Yıllar Sonra Ekranda!

Bir döneme damga vuran “Yahşi Cazibe” dizisinin unutulmaz karakterlerinden Simge’yi hatırlamayan yoktur. Özellikle “Mağdurum da mağdurum” sözleriyle hafızalara kazınan Hande Katipoğlu, yıllar sonra yeniden ekran karşısına çıktı.

2010-2012 yılları arasında yayınlanan dizide Hakan Yılmaz’ın canlandırdığı Kemal’in sevgilisi Simge karakterine hayat veren Katipoğlu, o dönem enerjisi ve oyunculuğuyla oldukça dikkat çekmişti. Aradan yıllar geçti ve güzel oyuncu şimdi bambaşka bir görünümle izleyicinin karşısına çıktı.

Yeni Dizisiyle Ekrana Döndü

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hande Katipoğlu, “Evlilik Güzeldir” dizisiyle televizyona dönüş yaptı. Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan ve Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna dahil olan oyuncu, yeni rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Ancak onu ekranda görenlerin dikkatini ilk çeken şey oyunculuğundan önce görünümü oldu. Çünkü Katipoğlu, “Yahşi Cazibe” dönemindeki halinden hayli farklı bir tarzla kamera karşısına geçti.

Sarı Saçlar Gitti Kahverengi Saçlar Geldi

Yahşi Cazibe’de sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Hande Katipoğlu, yeni dizisinde kısa kahverengi saçları ve daha sade görüntüsüyle dikkat çekti. Yıllar içindeki değişimi gören izleyiciler ise oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yorumlar da peş peşe geldi. Bazı izleyiciler “Resmen başkası olmuş”, “Asla tanıyamadım” ve “Ne kadar da değişmiş” derken, bir kullanıcı da “Gerçek mi bu ama konuşması hâlâ aynı” yorumunu yaptı.

Simge’den Bugüne Değişim Şaşırttı

Katipoğlu, “Yahşi Cazibe” sonrasında “Pis Yedili”, “Jet Sosyete” ve “Tutunamayanlar” gibi birçok yapımda rol aldı. Şimdi ise yeni dizisiyle yeniden ekranlarda. Bakalım izleyici, yıllar sonra karşısına çıkan Hande Katipoğlu’nu yeni karakteriyle nasıl karşılayacak?