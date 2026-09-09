Cemre Baysel’den Milano’da Olay Pozlar! Gören Hayran Kaldı

Cemre Baysel tatil için gittiği İtalya’nın Milano kentinden iddialı pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Cemre Baysel’den Milano’da Olay Pozlar! Gören Hayran Kaldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 11:14

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar ile ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Cemre Baysel, bu kez tatil kareleriyle gündemde. Dizide Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu, yoğun geçen sezonun ardından soluğu İtalya’da aldı.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Baysel, tatilinden peş peşe kareler paylaşmayı ihmal etmedi. Milano sokaklarında verdiği pozlarla takipçilerinin karşısına çıkan oyuncunun fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Milano’da Objektif Karşısına Geçti

Seyahat etmeyi seven Cemre Baysel’in bu kez rotası İtalya’nın gözde şehirlerinden Milano oldu. Şehrin havasını ve enerjisini doyasıya yaşayan oyuncu, tatilinden renkli anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özellikle iddialı pozlarıyla dikkat çeken Baysel, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğraflarını gören hayranları, oyuncunun tarzına ve güzelliğine övgüler yağdırdı. Paylaşımların altında “Çok güzelsin”, “Milano sana çok yakışmış” gibi yorumlar dikkat çekti.

Sosyal Medyada İlgi Büyük

Cemre Baysel’in Instagram’da tam 7,6 milyon takipçisi bulunuyor. Hal böyle olunca oyuncunun yaptığı her paylaşım da kısa sürede geniş bir kitleye ulaşıyor. İtalya’dan gelen yeni kareler de bu ilgiden nasibini aldı.

Bir yandan oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Baysel, diğer yandan sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Güller ve Günahlar dizisindeki Zeynep karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, özel hayatından ve seyahatlerinden yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Tatil Kareleri Beğeni Topladı

Milano’dan paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıkan Cemre Baysel, yine sosyal medyanın ilgi odağı olmayı başardı. Güzel oyuncunun tatil pozları kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları da yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

Görünen o ki Baysel, İtalya tatilinde sadece dinlenmekle kalmamış, sosyal medyaya da bolca malzeme bırakmış.

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