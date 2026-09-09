Güllü Davasında Şok Kayıt! “Gerçekleri Anlatacağım”

Güllü’nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma öncesi yeni ses kayıtları dosyaya girdi. Cezaevinden yapılan telefon görüşmesindeki “Gerçekleri anlatacağım” sözü dikkat çekti.

Güllü Davasında Şok Kayıt! “Gerçekleri Anlatacağım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 10:55

Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada ilk duruşmaya artık sayılı günler kaldı. Duruşma öncesinde dosyaya giren yeni ses kayıtları ise soruşturmayla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ATV Haber’in aktardığı bilgilere göre, davanın tek tanığı Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun kızına yönelik ciddi suçlamalarda bulunduğu öne sürüldü. Ulu, kızının kendisine “Biz attık baba” dediğini iddia ederken, Güllü’nün iki daire karşılığında öldürüldüğünü de öne sürdü. Sultan Nur Ulu ise babasının kendisine iftira attığını söyleyerek bu suçlamaları kabul etmedi.

Sultan Nur Ulu Arkadaşını Ağlayarak Aramış

Dosyaya giren başka bir ses kaydı ise Sultan Nur Ulu’nun olayların ardından bir arkadaşını telefonla aramasına ilişkin. Kayıtta Ulu’nun oldukça endişeli olduğu ve arkadaşından yardım istediği iddia edildi.

Ulu’nun konuşma sırasında “Şu an iftira atıyor” diyerek babasına tepki gösterdiği ve telefonunun açılmasını istediği aktarıldı. Görüşmenin devamında ise tarafların olası bir savunma konusunda konuştukları görüldü.

Cezaevinden Gelen Telefon Dikkat Çekti

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in de cezaevinden eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nu aradığı ortaya çıktı. Gülter’in, Arif Ulu’nun kimlerle görüştüğünü öğrenmeye çalıştığı belirtildi.

Konuşmada Gülter’in “Kim dost, kim düşman bilmiyoruz” diyerek Eminoğlu’ndan doğruyu söylemesini istediği aktarıldı. Eminoğlu’nun ise konuşmanın sonunda “Gerçekleri anlatacağım” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

İlk Duruşma 1 Ekim’de

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler şimdi davanın ilk duruşmasına çevrildi. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim’de görülecek.

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