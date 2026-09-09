Haysiyet’te Romantik Anlar! Mehmet’in Sözleri Simay’ı Çözdü

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet, ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı ve daha ilk geceden dikkatleri üzerine çekti. Süreç Film imzalı yapımda aşk, aile, vicdan ve onur arasında sıkışıp kalan karakterlerin hikâyesi anlatılırken, özellikle Mehmet ve Simay arasındaki yakınlaşma geceye damga vurdu.

Daha ilk bölümden birbirine tamamen zıt iki ailenin ortasında kalan imkânsız bir aşkın sinyallerini veren ikili, romantik sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyada da Mehmet ve Simay hakkında peş peşe yorumlar yapılırken, dizinin hikâyesi merak uyandırmayı başardı.

İlk Karşılaşmada Gerilim Vardı

Taşımacılık işiyle uğraşan Karlıova ailesinin üniversite mezunu oğlu Mehmet, iş görüşmesi için gittiği reklam şirketinde Simay’la karşılaştı. Simay’dan ilk anda etkilenen Mehmet, toplantı sırasında onun sunumuna destek oldu.

Ancak Simay, Mehmet’in kendisinden rol çaldığını düşününce işler biraz gerildi. Reklam anlaşmasının Mehmet sayesinde gerçekleştiğini öğrenmesi ise genç kadının canını daha da sıktı.

Aralarındaki Mesafe Hızla Kapanıyor

Kutlama yemeğinden haberi olmayan Simay, yaşananlara sinirlenip işi bırakmayı bile düşündü. Fakat arkadaşlarının ısrarıyla kararından vazgeçti. Mehmet’le birlikte çalışmaya devam ettikçe de ikili arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başladı.

Mehmet’in söylediği “Olur Ya” şarkısından etkilenen Simay, ona karşı duyduğu önyargıyı geride bırakmaya başladı. Sahilde baş başa kalan ikili, ilk karşılaşmalarındaki gerginlik için birbirlerinden özür diledi. Bu konuşmanın ardından aralarındaki çekim iyice belirginleşti.

Mehmet Aşkını Açıkça Söyledi

Mehmet, Simay’ı daha yakından tanımak için onu yaşadığı mahalleye götürdü. Genç kadın, Mehmet’in ailesini ve evini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sonunda Mehmet, içinde tuttuklarını daha fazla saklayamadı ve Simay’a aşkını itiraf etti. “Aramızda arkadaşlıktan daha öte bir şey var” diyerek duygularını açıkça anlatan Mehmet, Simay’dan da karşılık aldı. Simay’ın “Gözlerin bana çok güzel şeyler söylüyor, ben sadece onlara bakıyorum” sözlerinin ardından ikili yakınlaştı ve ilk kez öpüştü.