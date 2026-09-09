Rihanna Yazı Böyle Bitirdi! Cesur Kareleri Gündeme Oturdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yeni iç giyim koleksiyonunun tanıtımı için kamera karşısına geçti. Siyah dantel korse ve iç çamaşırıyla poz veren 38 yaşındaki yıldız, sosyal medya paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Farklı açılardan objektif karşısına geçen Rihanna’nın iddialı kareleri kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Siyah ve çiçek desenli dantel tasarımın öne çıktığı çekimde, ünlü şarkıcının kırmızı ruju ve saç stili de dikkatlerden kaçmadı.

“Yaz Bitti Ama Fotoğraflarım Var”

Rihanna, çekimden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken takipçilerini gülümseten bir not da düştü. Ünlü yıldız, “Yaz bitti ama hâlâ paylaşacak fotoğraflarım var” diyerek elindeki yaz fotoğraflarının henüz bitmediğini söyledi.

Açık havada gerçekleştirilen çekimde farklı pozlar veren Rihanna, yeni koleksiyonun parçalarını da takipçilerine göstermiş oldu. Paylaşımın ardından sosyal medyada yıldızın tarzı ve cesur pozları hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Kıyafetlerin Fiyatları da Dikkat Çekti

Rihanna’nın çekimde kullandığı siyah dantel korsenin satış fiyatının 149,95 dolar olduğu belirtildi. Takımda yer alan iç çamaşırının fiyatı ise 29,95 dolar olarak açıklandı.

Ünlü şarkıcının iç giyim koleksiyonları için gerçekleştirdiği çekimler zaten sık sık magazin gündemine geliyor. Rihanna, birbirinden farklı konseptlerle kamera karşısına geçerek markasının yeni tasarımlarını tanıtmaya devam ediyor.

Yaz Boyunca Kamera Karşısındaydı

Rihanna’nın son paylaşımı aslında yaz boyunca gerçekleştirdiği çekimlerin devamı niteliğinde. Temmuz ayında da farklı iç giyim tasarımları için objektif karşısına geçen şarkıcı, o çekimde görünümünü 165 bin doları aşan mücevherlerle tamamlamıştı.

Ağustos ayında da başka bir konseptle kamera karşısına geçen Rihanna, son paylaşımıyla yazdan kalan yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Görünen o ki yıldızın yaz arşivinde paylaşılmayı bekleyen daha çok fotoğraf var.