Eren Vurdem’in Serhat Kılıç Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Serhat Kılıç’ın cenazesinde yaşadığı duygusal anları anlatan Eren Vurdem adli tıpta teşhis sırasında yaşadıklarını paylaştı. Oyuncu dostu için herkesten Fatiha istedi.

Eren Vurdem’in Serhat Kılıç Paylaşımı Yürekleri Dağladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 11:04

Serhat Kılıç’ın hayatını kaybetmesi, yakın dostu Eren Vurdem’i de derinden sarstı. Acı haberi alır almaz olay yerine koşan isimlerden biri olan Vurdem, günler sonra bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını anlattı.

Kılıç’ın Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından mezarının fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu; Serhat Kılıç’ı toprağa verdim” sözleriyle başladı. Ardından yıllardır süren dostluklarını ve Kılıç’ın hayatındaki yerini anlattı.

“Kalbi Çocuk Gibiydi”

Eren Vurdem’e göre Serhat Kılıç sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda çok özel bir insandı. On yılı aşkın süredir abi-kardeş gibi olduklarını söyleyen Vurdem, Kılıç’ın kimsenin arkasından kötü konuşmadığını ve içinde kötülük barındırmadığını anlattı.

Kendi senaryosunu yazıp film çekmek istediği dönemde Kılıç’ın hep yanında olduğunu belirten Vurdem, dostunun desteğini hiç unutamayacağını söyledi. Hatta Kılıç’ın filminde hiçbir ücret almadan oynayacağını söylediğini, bununla da kalmayıp kendi cebinden para vermeyi bile teklif ettiğini anlattı.

Adli Tıptaki O Anı Anlattı

Vurdem’in paylaşımındaki en çarpıcı bölüm ise adli tıpta yaşadığı an oldu. Kılıç’ın babası Mehmet Ali amcayla birlikte cenazeyi teslim almak için gittiklerini belirten oyuncu, resmi işlemler nedeniyle Kılıç’ı son kez teşhis etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Gördüğüm şey sadece bir bedendi, içindeki o güzel ışık çoktan gitmişti” diyen Vurdem, o anı bir kafese benzetti. Ona göre beden geride kalan boş bir kafes, ruh ise çoktan özgürleşmişti.

Herkesten Bir Fatiha İstedi

Paylaşımının sonunda Serhat Kılıç’ı seven herkesten bir ricada bulunan Eren Vurdem, herkesin içinden gelerek bir Fatiha okumasını istedi.

“Allah mekanını cennet eylesin” diyerek dostuna veda eden Vurdem, sözlerini “Seni çok seviyorum. Ahirette görüşmek üzere abi” diyerek tamamladı.

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