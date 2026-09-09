Neslihan Yeldan Çok Kırılmış! Kızılcık Şerbeti’nden Şok Veda

“Kızılcık Şerbeti”nin yeni sezonu başlamadan önce dizinin kadrosunda dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Kadrodan ayrılan isimlerden biri de Nilay’ın annesi Sevtap karakterini canlandıran Neslihan Yeldan oldu. Ancak güzel oyuncunun vedası, kendi anlatımıyla biraz beklenmedik olmuş.

İzzet Çapa’nın “Paşa Paşa Muhabbetler” programına konuk olan Yeldan, diziden kendi isteğiyle mi ayrıldığı yoksa çıkarıldığı mı sorusuna samimi bir şekilde yanıt verdi. Çapa’nın doğrudan “Sen diziden ayrılmadın da çıkarıldın mı?” sorusu üzerine oyuncu, yaşananları açık açık anlattı.

“Bu Benim İçin Sürpriz Oldu”

Neslihan Yeldan, Sevtap karakterinin devam ettirilmemesine yapım ve senaristlerin karar verdiğini söyledi. Bu kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten oyuncu, aslında bir süre daha dizide kalabileceğini düşündüğünü de dile getirdi.

Yeldan, gündemde yaşanan bazı olayların ardından böyle bir ihtimali az çok beklediğini ancak yine de karakterinin devam edebileceğini düşündüğünü söyledi. Yani anlayacağınız, karar geldiğinde hazırlıksız yakalanmış.

“Kırıldım ve Sinirlendim”

Ünlü oyuncu, ayrılığın kendisinde yarattığı duyguyu da saklamadı. Sevtap karakterine severek bağlandığını söyleyen Yeldan, “Kırıldım ve sinirlendim” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Asıl canını sıkan noktanın ise karakterin bir anda ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. Ona göre Sevtap’ın hikâyesinin daha güzel bir şekilde sonlandırılması gerekirdi.

Yeldan, bir projeye başladığında karakterine sonuna kadar sahip çıkan oyunculardan olduğunu da özellikle vurguladı. Sevtap’ı da severek oynadığını söyleyen oyuncunun bu sözleri, “Kızılcık Şerbeti”nden ayrılığının ardındaki duygusal tarafı gözler önüne serdi.

Özetle Yeldan’ın vedası, sıradan bir dizi ayrılığından çok daha fazlası olmuş. Oyuncunun açıklamaları, Sevtap’ın neden bir anda hikâyeden çıktığına dair merakı da artırdı.