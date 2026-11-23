Zuhal Olcay, Çapamarka Aile Gazinosu'nda gerçekleşen konserinde müzik, zarafet ve sahne ışıltısını bir araya getirdi. Gecenin sürprizi ise oyuncu Tuğrul Tülek'in sahneye konuk olmasıydı.

Sahne performansı ve zarafetiyle her zaman dikkat çeken Zuhal Olcay, Çapamarka Aile Gazinosu'nda gerçekleşen konserinde izleyicilerini yine kendine hayran bıraktı.

Dubai konseri için gittiğinde satın aldığı siyah, göğüs dekolteli kostümüyle sahneye çıkan Olcay, göz alıcı görünümünü pırlanta tasma model kolyesiyle tamamladı. Şıklığıyla kendisini izlemeye gelenleri etkisi altına alan Olcay, güçlü sahne performansıyla da hayran bıraktı...

Tuğrul Tülek'ten Sahne Sürprizi!

Zuhal Olcay'ı dinlemeye gelen oyuncu Tuğrul Tülek, gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçının davetiyle sahneye çıktı. Tülek, Olcay ile birlikte "Dedikodu" şarkısını seslendirdi. Zuhal Olcay ise kendine özgü oyunculuk gücü ve sahne enerjisiyle Tülek'e eşlik etti.

Tuğrul Tülek'in şarkısına başlamadan önce "Çok uzun zamandır sana aşığım" dediği Zuhal Olcay'a sözleri ise gecenin en dikkat çeken anlarından oldu.