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Yağmur Tanrısevsin'in yeni projesi belli oldu

Proje seçimi konusunda son derece titiz davranan oyuncular arasında öne çıkan Yağmur Tanrısevsin, gelecek hafta içinde yeni projesinin çekimlerine başlamaya hazırlanıyor.

Yağmur Tanrısevsin'in yeni projesi belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2023 10:18

Yağmur Tanrısevsin'in yeni projesi oldukça merak uyandırıyordu. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında geniş bir hayran kitlesi bulunan Tanrısevsin, iddialı bir filme imza attı. Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un yeni filmi olan "Yaşam Koçu"nda başrol kadın oyuncusu olarak yer alacak. Netd tarafından üretilen film, Doğu Demirkol'un kendi senaryosuna dayanıyor ve çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Filmin yönetmenliğini ise Burak Kuka üstlenecek.

Projelerini titizlikle seçen oyunculardan biri olan Yağmur Tanrısevsin, şu sıralar bir diziyi de onaylamak üzere olduğu söylentileri arasında. Başarılı oyuncu, son görüşmelerini yapmaya hazırlanıyor.

 

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