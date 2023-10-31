Yağmur Tanrısevsin'in yeni projesi belli oldu

Yağmur Tanrısevsin'in yeni projesi oldukça merak uyandırıyordu. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında geniş bir hayran kitlesi bulunan Tanrısevsin, iddialı bir filme imza attı. Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un yeni filmi olan "Yaşam Koçu"nda başrol kadın oyuncusu olarak yer alacak. Netd tarafından üretilen film, Doğu Demirkol'un kendi senaryosuna dayanıyor ve çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Filmin yönetmenliğini ise Burak Kuka üstlenecek.

Projelerini titizlikle seçen oyunculardan biri olan Yağmur Tanrısevsin, şu sıralar bir diziyi de onaylamak üzere olduğu söylentileri arasında. Başarılı oyuncu, son görüşmelerini yapmaya hazırlanıyor.