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Yağmur Tanrısevsin sokak tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

Yağmur Tanrısevsin, sanki bir davete katılıyormuş gibi fırına giderek ekmek alışverişi yapması ve bu anları sosyal medyada paylaşmasıyla dikkat çekti.

Yağmur Tanrısevsin sokak tarzıyla sosyal medyanın diline düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-12-2023 13:02

Kalp Yarası dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Yağmur Tanrısevsin, Ayşe Yılmaz Sancakzade karakteriyle büyük ilgi görmüştü. Sosyal medyada fırından aldığı ekmeği paylaştığı kombiniyle dikkat çeken Tanrısevsin, bu haliyle eleştirilere maruz kaldı.

Yağmur Tanrısevsin'in ekmek alma kombini, sosyal medyada espri konusu oldu. Oyuncu, külot trendine uyumlu tarzıyla gözleri üzerine çekti.

Fırına gitmiş gibi davranarak ekmek alan ve bu anları sosyal medyada paylaşan Yağmur Tanrısevsin'e, "Babamın terlikleri ve eşofmanım guruptan ayrıldı", "Kadın çok şık", "Ya resmen altına aceleyle bir şey giymeyi unutmuş", "Ya çekimden dönüyordur" gibi yorumlar yapıldı.

Haberin Videosu : Yağmur Tanrısevsin sokak tarzıyla sosyal medyanın diline düştü