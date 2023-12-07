Yağmur Tanrısevsin sokak tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

Kalp Yarası dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Yağmur Tanrısevsin, Ayşe Yılmaz Sancakzade karakteriyle büyük ilgi görmüştü. Sosyal medyada fırından aldığı ekmeği paylaştığı kombiniyle dikkat çeken Tanrısevsin, bu haliyle eleştirilere maruz kaldı.

Yağmur Tanrısevsin'in ekmek alma kombini, sosyal medyada espri konusu oldu. Oyuncu, külot trendine uyumlu tarzıyla gözleri üzerine çekti.

Fırına gitmiş gibi davranarak ekmek alan ve bu anları sosyal medyada paylaşan Yağmur Tanrısevsin'e, "Babamın terlikleri ve eşofmanım guruptan ayrıldı", "Kadın çok şık", "Ya resmen altına aceleyle bir şey giymeyi unutmuş", "Ya çekimden dönüyordur" gibi yorumlar yapıldı.