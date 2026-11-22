Ekonomist Beste Uyanık’ın asgari ücretle çalışanlara yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu ve sunucu Murat Aygen’in sunduğu “Profesyoneller” programına konuk olan Uyanık, düşük maaşla çalışan kişilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Ancak verdiği örnekler herkesi şaşırttı. Özellikle “Gümüş parlatmayı da biliyorum” sözleri sosyal medyada tartışma başlattı.

“Asgari Ücretle Nasıl Geçineceğim?”

Programda asgari ücretle çalışan bir kişinin geçim sıkıntısı gündeme geldi. Murat Aygen, 28 bin 75 lira kazanan birinin bu parayla nasıl yaşayacağını ve birikim yapmasının mümkün olup olmadığını sordu.

Beste Uyanık ise asgari ücretle yapılan işin geçici görülmesi gerektiğini savundu. Ona göre çalışanlar, bu dönemi kendilerini geliştirmek için değerlendirmeli ve kazandıkları paradan tasarruf etmeye çalışmalıydı. Ancak bu yanıt, geçim derdi yaşayan kişilerin koşullarını yeterince hesaba katmadığı yönünde yorumlara neden oldu.

“Gümüş Parlatmayı da Öğrenin”

Uyanık, düşüncelerini anlatırken kendi evinde çalışan kişilerden örnek verdi. Bazı çalışanların kısa süre içinde işi bıraktığını söyleyen ekonomist, kendisinin böyle bir durumda işin başında kalıp mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışacağını anlattı.

Ardından verdiği örnek ise tartışmanın fitilini ateşledi. Uyanık, ev hizmetlerinde çalışan bir kişinin başka bir eve başvurduğunda servis yapmayı ve gümüş parlatmayı da bildiğini söyleyerek kendisini öne çıkarabileceğini savundu.

“Karşımdaki patronumdan ne alabilirim, ona ne verirsem ben kıymetli olurum?” sözleriyle de çalışanların işverenlerine sundukları becerilere odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü

Programdan alınan kesit X platformunda kısa sürede yayıldı. Görüntülenme sayısı 5,1 milyonu aşarken yorumlar da peş peşe geldi.

Uyanık’ın önerilerini destekleyenler olduğu gibi, asgari ücretle geçinmeye çalışanların yaşadığı gerçek sorunların bu kadar basit beceri tavsiyeleriyle çözülemeyeceğini düşünenler de vardı. Özellikle gümüş parlatma örneği, sosyal medyada en çok konuşulan ayrıntı oldu.