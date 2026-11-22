Kir­alık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle tanınan Onur Büyüktopçu, verdiği kilolarla ilgili bugüne kadar bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Yaklaşık 28 kilo veren oyuncu, daha önce zayıflamasını spor ve diyete bağlamıştı. Ancak katıldığı bir programda konuşan Büyüktopçu, bu süreçte zayıflama iğnesi kullandığını itiraf etti.

28 Kilo Vermesinin Sırrını Açıkladı

Son dönemdeki değişimiyle dikkat çeken Büyüktopçu, kilo verme sürecini anlatırken geçmişte yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Oyuncu, ilk zamanlarda zayıflama iğnesi kullandığını söylemek yerine diyet yaptığını anlattığını kabul etti.

Mart 2025’te verdiği bir röportajda iki ayda 15 kilo verdiğini açıklayan Büyüktopçu, o dönem başarısını spor ve diyete bağlamıştı. Şimdi ise yaklaşık 28 kilo vermesinde iğnelerin de etkili olduğunu açıkça dile getirdi.

İğne Kullanıp Saklayan Ünlülere Sitem Etti

Büyüktopçu’nun açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise bazı ünlülere yönelik sözleri oldu. Benzer şekilde kilo veren kişilerin yalnızca spor ve beslenmeden bahsetmesine tepki gösteren oyuncu, kendisinin de gerçeği sakladığı için rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Hatta bu durumu gördükçe sinirlendiğini belirten Büyüktopçu, yıllardır kilo veremeyen birinin kısa sürede büyük değişim yaşamasının başka nedenleri olabileceğini savundu. Üstelik zayıflama iğnesi kullanan bazı isimleri bildiğini de öne sürdü. Ancak kimsenin adını vermedi.

Arkadaşının Yaşadığı Olayla Uyardı

Oyuncu, zayıflama iğnelerinin olası risklerine de dikkat çekti. Bir arkadaşının iğne kullandıktan sonra evinde dinlenirken bilincini kaybettiğini anlattı. Eşinin seslenmesine yanıt vermeyen kişi için ambulans çağrıldığını söyleyen Büyüktopçu, yaşananların kendisini endişelendirdiğini gösterdi.

Bu örnek üzerinden önemli bir uyarıda bulunan oyuncu, söz konusu iğnelerin gelişigüzel kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Büyüktopçu’nun mesajı ise oldukça netti: Kilo verme yöntemleri saklanmamalı ve bu tür uygulamalara mutlaka doktor kontrolünde başvurulmalı.