Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya, 47 bölümün ardından haziran ayında final yapmıştı. Dizinin neden sona erdiği uzun süre merak edilirken, oyuncu Büşra Develi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Develi, dizinin bitiş kararının arkasındaki asıl nedenin yüksek maliyetler ve beklentileri karşılamayan reytingler olduğunu anlattı.

“5 Reyting Bu Diziye Yetmiyordu”

Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Büşra Develi, dizinin son döneminde yaşananları açık açık anlattı. Oyuncuya göre Eşref Rüya, oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleri nedeniyle oldukça yüksek bütçeli bir yapımdı. Ancak elde edilen reytingler, bu masrafı karşılamak için yeterli değildi.

Develi, konuyla ilgili şu sözleri söyledi: “Eşref Rüya çok pahalı bir işti. Son dönemde reytingleri iyi değildi. Onca casta onca aksiyona 5 reyting yetmiyordu ve Eylül'de aynı reytingi alacağımızın garantisi yoktu. İnsanları tekrar başlatıp yarı yolda bırakmaktansa final yapıldı.”

Oyuncu, dizinin reytinglerinin daha da yükselmesini beklemediğini de belirterek 5'in üzerine çıkılmasının zor olduğunu düşündüğünü söyledi.

47 Bölüm Sonra Ekrana Veda Etti

Kalabalık kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken dizi, 47 bölümün ardından izleyicisine veda etmişti. Final kararı özellikle diziyi takip edenler arasında şaşkınlık yaratmış, yapımın neden sona erdiği uzun süre konuşulmuştu.

Öte yandan Eşref Tek adıyla Prime Video için yeni bir proje hazırlanıyor. Ancak Büşra Develi, bu yapımda yer almayacağını daha önce açıklamıştı.

Çiğdem Karakteri Kariyerinde Bir İlk Oldu

Develi, dizide hayat verdiği Çiğdem karakteriyle ilgili de konuştu. Bugüne kadar daha çok idealist kadın karakterleri canlandırdığını söyleyen oyuncu, ilk kez kötü bir karakteri oynamanın kendisi için farklı ve keyifli bir deneyim olduğunu anlattı. Hatta bu rolü canlandırmaktan oldukça mutlu olduğunu da özellikle vurguladı.