Ünlü şarkıcı Emre Altuğ Çeşme’deki taşınmazıyla gündeme geldi. Sit alanında bulunan mülkünde izinsiz yapılaşma yapıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Altuğ için 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren şarkıcının savunmasında anlattıkları da dikkat çekti.

Çeşme’deki Mülkü İçin Soruşturma Başlatıldı

Hürriyet’te yer alan habere göre, Çeşme’nin Musalla Mahallesi’nde bulunan Emre Altuğ’a ait taşınmazda belediye ekipleri inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde havuz, makine dairesi, briket duvarlar ve tek katlı yapıların bulunduğu tespit edildi.

Ancak söz konusu yapıların koruma statüsündeki sit alanında yer aldığı ve gerekli izinler alınmadan inşa edildiği öne sürüldü. Çeşme Belediyesi, aykırılıkların verilen süre içinde giderilmediğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Süreçte yıkım işleminin de gerçekleştirildiği kaydedildi.

Emre Altuğ İddiaları Kabul Etmedi

Soruşturma kapsamında ifade veren Emre Altuğ, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Şarkıcı, belediyenin aldığı kararın iptali için dava açtığını belirterek yapılaşma konusunda ilgili kurumlardan görüş alındığını söyledi.

Altuğ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü’nden alınan görüşte yapılaşma açısından sakınca bulunmadığının belirtildiğini savundu. Bu nedenle suç unsurlarının oluşmadığını düşündüğünü ifade etti.

10 Yıla Kadar Hapis Cezası Talep Edildi

Savcılık soruşturmasını tamamlayarak Emre Altuğ hakkında iddianame hazırladı. Ünlü şarkıcının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ve imar kirliliğine neden olmak suçlamalarıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.