Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ediz Hun, 86. yaş gününü kutladı. Yıllardır beyefendiliği, oyunculuğu ve unutulmaz rolleriyle gönüllerde ayrı bir yer edinen usta sanatçı, bu özel gününde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan Hun’un kısa ama anlamlı notu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeşilçam’ın Unutulmaz Jönlerinden Biri

22 Kasım 1940’ta İstanbul’da dünyaya gelen Ediz Hun, sinema yolculuğuna 1963 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışmayla başladı. İlk olarak “Genç Kızlar” filmiyle kamera karşısına geçen sanatçı, kısa sürede Yeşilçam’ın en sevilen oyuncularından biri oldu.

“Acı Hayat”, “Samanyolu”, “Güllü”, “Ankara Ekspresi” ve “Yaprak Dökümü” gibi pek çok yapımda rol alan Hun, yıllar boyunca beyazperdenin unutulmaz yüzleri arasında yer aldı. Özellikle canlandırdığı karakterler ve kendine has duruşuyla izleyicinin gönlünde taht kurdu.

86 Yıllık Hayatına Sayısız Başarı Sığdırdı

Ediz Hun yalnızca oyunculuğuyla değil, sanat dışındaki çalışmalarıyla da dikkat çekti. Akademik alandaki faaliyetleri ve çevre bilinci konusunda yaptığı çalışmalarla da takdir topladı. Aradan geçen yıllara rağmen hayranlarının sevgisini korumayı başaran usta isim, bugün hâlâ Yeşilçam denildiğinde akla gelen özel sanatçılardan biri.

Eşiyle Fotoğrafını Paylaştı, Notu Duygulandırdı

86. yaşını kutlayan Ediz Hun, bu anlamlı günde sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise “Bugün 86 yıl geride kaldı…” notunu düştü.

Kısa mesajı bile takipçilerini duygulandırmaya yetti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken sanatçı dostları ve sevenleri de Hun’u yalnız bırakmadı. Gelen mesajlarda usta oyuncuya sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice yıllar dilendi. Görünen o ki Ediz Hun, aradan geçen onca yıla rağmen sevenlerinin kalbindeki yerini koruyor.