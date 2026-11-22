Oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı “Resmin Aklımda Kaldı Izdırap” filminin özel galasında unutulmaz bir gece yaşadı. Uluslararası festivallerden ödüllerle dönen projesini dostları ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Köstendil, gecede hiç beklemediği bir sürprizle de karşılaştı. Eski eşi Cansu Tosun, galaya haber vermeden gelerek herkesi şaşırttı.

10 Yıllık Emeğini İlk Kez Bir Arada İzledi

Dört kısa filmden oluşan ve finalde hikâyeleri birbirine bağlayan özel projeyi anlatan Köstendil, yapımın tamamlanmasının yaklaşık 10 yıl sürdüğünü söyledi. Filmi, maddi imkân buldukça çektiklerini belirten oyuncu, çocukluktan yaşlılığa uzanan ortak anıları, sokakları ve fotoğrafları anlatmak istediğini dile getirdi.

Sinema için bu kadar emek harcamasının nedenini de açıklayan Köstendil, bu mesleğin kendisine çok şey kazandırdığını ve artık sinemaya da bir şeyler vermek istediğini söyledi. Hatta bu projeyi kendisi için keyifli ama pahalı bir hobi olarak tanımladı.

Cansu Tosun’dan Habersiz Gala Baskını

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Cansu Tosun’un açıklamaları oldu. Filmdeki dört hikâyeyi de çok beğendiğini söyleyen oyuncu, hepsinin farklı bir havası olduğunu ve bir araya geldiklerinde nasıl görüneceklerini merak ettiğini anlattı.

Ancak asıl sürpriz galaya geliş şekliydi. Eski eşi Erkan Kolçak Köstendil’e önceden haber vermediğini söyleyen Tosun, “Erkan’ın haberi yoktu, söylemedim. Şimdi ben de ona bir sürpriz yaptım” dedi. Üstelik galada oğulları Marsel’i de göreceği için heyecanlı olduğunu belirtti. Filmde babasının da rol alması, geceyi onun için daha özel hâle getirdi.

Meral Çetinkaya’dan Dikkat Çeken Sözler

Galada bulunan usta oyuncu Meral Çetinkaya da Köstendil’e övgüler yağdırdı. Onu öğrencilik yıllarından beri tanıdığını söyleyen Çetinkaya, böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yeni oyuncu kuşağını da değerlendiren Çetinkaya, gençlerin oldukça yetenekli olduğunu ancak sektörde çalışma koşullarının giderek zorlaştığını söyledi.