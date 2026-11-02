Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’a Para Göndermesi!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan herkesin zaman zaman kafasını kurcalayan bir konuyla gündeme geldi: Yakın çevreye ve akrabalara borç para vermek. YouTube kanallarında yayınladıkları videoda bu konuyu konuşan çift hem kendi düşüncelerini anlattı hem dikkat çeken sözler söyledi.

Yağmur Atacan’ın Borç Konusundaki Net Tavrı

2008 yılında evlenen ve 2009’da kızları Su’yu kucaklarına alan çiftin sohbetinde ilk sözü Yağmur Atacan aldı. Atacan’a göre yakın akrabaya verilen para aslında en başından borç olarak görülmemeli. Çünkü işin sonunda paranın geri ödenip ödenmemesi ilişkinin nasıl devam edeceğini de etkileyebiliyor.

Atacan düşüncesini oldukça net bir cümleyle anlattı: “Yakın akrabaya borç verilmez. Yakın akrabanın ihtiyacı varsa para verilir. Geri öderse onun adı borç olur. Ödemezse yakın akrabaya verilmiş bir para olur.”

Pınar Altuğ da Eşine Hak Verdi

Eşinin bu yaklaşımına katılan Pınar Altuğ ise meselenin sadece para olmadığını işin içinde arkadaşlık ve gönül ilişkilerinin de bulunduğunu söyledi. Ona göre borç vermek de vermemek de zaman zaman karşı tarafla aradaki bağı zedeleyebiliyor.

Altuğ, Yağmur’un bu konudaki düşüncesini şöyle aktardı: “Verirsen de arkadaşlığın zarar görecek, vermezsen de arkadaşlığın zarar görecek.” Ünlü oyuncu bunun gerçekten zor bir karar olduğunu vurgularken herkesin kendi hayatında bir prensip belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

Günümüzün ekonomik şartlarında bu konunun daha da hassaslaştığını belirten Altuğ, akrabaya verilen paraya borçtan çok yardım gözüyle bakmanın daha doğru olabileceğini söyledi.

Borç Miktarları Üzerinden Kahkaha Attılar

Sohbetin en eğlenceli kısmı ise Yağmur Atacan’ın esprili çıkışı oldu. Atacan, kendisinden en fazla 100 bin lira civarında borç istenirken Pınar Altuğ’dan istenen miktarın 500 bin liradan başladığını söyleyerek eşine takıldı. “Bu aramızda bu kadar fark var mı ya?” sözleriyle de izleyenleri güldürdü.