Gupse Özay'dan Gişe Rekoru: Gupi ve Gülmeyen Kral İlk 10 Günde 376 Bin Seyirciye Ulaştı!

Gupse Özay'ın kaleme aldığı Gupi ve Gülmeyen Kral, ilk 10 günde 376 bin seyirciye ulaşarak 2026 yılının en iyi gişe rekoruna imza attı.

Gupse Özay'dan Gişe Rekoru: Gupi ve Gülmeyen Kral İlk 10 Günde 376 Bin Seyirciye Ulaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 15:55

Gupse Özay’ın çocukluk anılarından ilham alarak kaleme aldığı ve seslendirmesini üstlendiği “Gupi ve Gülmeyen Kral”, vizyona girdiği günden bu yana sinemalarda büyük bir ilgiyle karşılaştı. Film, ilk 10 günde ulaştığı 376 bin seyirci ile 2026 yılında vizyona giren Türk filmleri arasında gişenin zirvesine yerleşerek yılın en iyi rakamıyla rekor kırdı.

Gupse Özay’ın yazıp seslendirdiği “Gupi ve Gülmeyen Kral”, başarılarını sürdürüyor. Vizyona girdiği günden itibaren farklı ülke ve şehirlerde seyircisiyle buluşan film, on günde 376 bin kişi tarafından izlenerek yeni bir rekora imza attı.

Gupi'den Türkiye'ye Uzanan Yolculuk

Vizyona girmesinin ardından sinemaseverlerin büyük ilgisiyle karşılanan “Gupi ve Gülmeyen Kral”, yoğun turne programını da başarıyla tamamladı. İstanbul gösteriminin ardından Avrupa yolculuğuna çıkan film, Almanya Oberhausen’daki prömiyeri ve Hollanda’nın Rotterdam kentindeki gösterimleriyle yurt dışındaki izleyicileriyle bir araya geldi.

Gupse Özay, bizzat katıldığı gösterimlerde hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirip sorularını yanıtladı. Yurt dışı duraklarının ardından film; İstanbul, İzmir ve Ankara’daki özel gösterimleriyle Türkiye turuna hız kesmeden devam etti. Ayrıca filme adını veren sevilen karakter Gupi’nin maskotu, 20 farklı şehirde gösterim yolcuğunu sürdürecek.

Yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın, yapımcılığını ise Gupi Animasyon Film’in üstlendiği yapım; yaşadıkları apartmandaki boş daireye gitmeleriyle kendilerini karanlık ve gülmeyen bir krallıkta bulan Gupi ve arkadaşlarının macerasını anlatıyor. Krallığa yeniden neşe ve mutluluk getirmek için zorlu bir yolculuğa çıkan kahramanların renkli dünyası, sinema salonlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

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