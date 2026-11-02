Ömür Usta'nın Yıldızı Gonca Vuslateri'den Olay Yaratan Dolgu ve Botoks İtirafı

NOW TV ekranlarının soluk soluğa izlenen iddialı dizisi Ömür Usta'da canlandırdığı Nevra Arıkan karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Gonca Vuslateri konuk olduğu İzzet Çapa'nın programında yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Her dönemin en üretken ve en dürüst isimlerinden biri olan Vuslateri yeni projesine hazırlanırken estetik müdahalelere dair pişmanlıklarını ve aldığı radikal kararı tüm açıklığıyla paylaştı.

Estetik İtirafı Gündem Oldu

Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal'la birlikte başrollerini paylaştığı Ömür Usta dizisinde izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri geçmişte estetik iddilara karşı gösterdiği aşırı ilgiyi esprili bir dille itiraf etti. Zaman zaman yüzde yapılan müdahalelerin dengesini kaybettiğini belirten ünlü oyuncu yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben biliyorsun bayağı bir dolgular, botokslar yaptırıp kendimden geçtim. Sonra Ali Kerim'e gittim. Dedi ki Önce bir Gonca'ya dönelim bir kavuşalım."

"Ömür Usta İçin Yüzümdeki Her Şeyi Eritip Doğallığıma Döndüm"

Diziye ve canlandırdığı Nevra Arıkan karakterine en doğru şekilde hazırlanabilmek için yüzündeki tüm dolgu ve botoks işlemlerini iptal ettiğini belirten Vuslateri izleyicilerden gelen "Yüzünüze ne yaptırdınız?" sorularına da net bir yanıt verdi. Doğal haline geri dönme sürecini ve estetik operasyonlardaki ölçü kaçırma hikâyesini samimiyetle paylaşan başarılı oyuncu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Dediler ki bana 'Ömür Usta'da ne yaptırdınız yüzüne?' Olan her şeyi erittim dedim. Önce beni bana verdi o 'Sen bir kendine dön' dedi. Yani o böyle biraz oraya da yapayım buraya da yapayım derken dengeleyemedim."

