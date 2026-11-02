En Hamarat Benim Yayından Kalktı! Kadir Ezildi'nin Yerine O İsim Getirildi

NOW TV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen gündüz kuşağı yarışma programı En Hamarat Benim hakkında magazin gündemini sarsan bir gelişme yaşandı. 6 sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen ancak son dönemde reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayarak ekranlardan uzak kalan programın final yaptığı ve yayından kaldırıldığı kesinleşti. Başarılı sunucu Kadir Ezildi ile özdeşleşen yapımın yerine yine aynı kanalda yepyeni bir formatın izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Reyting Düşüşü Finali Getirdi

Yıllardır öğle kuşağında ev hanımlarının marifetlerini sergilediği temizlik ve yemek kapışmalarına sahne olan En Hamarat Benim son aylarda reytinglerde yaşanan düşüşün ardından izleyicisine veda etti. Programın günlerdir ekrana gelmemesi hayranlarını endişelendirirken kulislerden gelen haberler yapımın tamamen yayından kaldırıldığını doğruladı. Kadir Ezildi'nin neşeli sunumuyla hafızalara kazınan programın defterinin kapanmasının ardından NOW TV yönetimi yeni bir gündüz kuşağı stratejisi için düğmeye bastı.

Kadir Ezildi'nin Yerine Pelin Öztekin Getirildi



Kadir Ezildi'nin sunuculuk koltuğunu devrettiği boşluk ekranların sevilen ve güler yüzlü oyuncularından biri olan Pelin Öztekin'le dolduruldu. Kanalın gündüz kuşağındaki iddiasını sürdürmek adına hazırladığı yepyeni formatın adı ise Gelinler Sofrada olarak açıklandı.

Geri sayımın başladığı Gelinler Sofrada programında her hafta birbirinden iddialı beş yarışmacı mutfaktaki marifetlerini konuşturarak büyük ödül için kıyasıya bir rekabete tutuşacak. Kadir Ezildi'nin eğlenceli tarzından sonra Pelin Öztekin'in sunumuyla ekrana gelecek olan bu yepyeni formatın gündüz kuşağında nasıl bir reyting başarısı elde edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.