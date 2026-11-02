Şevket Çoruh'tan Antalya Altın Portakal'da Olay Hareketi: Pınar Altuğ'u Pas Geçti!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin görkemli kapanış törenine ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un sahnedeki eğlenceli ve bir o kadar da dikkat çeken anları damgasını vurdu. Ödül vermek üzere sahneye davet edilen Çoruh tören sunucularından Pınar Altuğ'a yaptığı hareketle şaşkınlık yaratırken ardından Tamer Karadağlı'ya yönelik patlattığı esprili göndermeyle salondan kopan alkışların odağı oldu.

Pınar Altuğ'u Pas Geçti

Törenin sunuculuğunu üstlenen isimlerden biri olarak sahnede yer alan Pınar Altuğ ile Şevket Çoruh'un karşılaşması anlık bir gerilim ve şaşkınlığa sahne oldu. Sahneye çıktığı sırada meslektaşı ve dostu Emre Kınay'a sıkı sıkı sarılan Şevket Çoruh sunuculardan Pınar Altuğ'un elini sıkmadan geçince salonda ve sunucular arasında kısa süreli bir şok yaşandı. Altuğ'un bu duruma açıkça sitem etmesi üzerine hatasını fark eden Çoruh hemen geri dönerek Pınar Altuğ'a sarıldı ve aralarındaki buzları eğlenceli bir dille eritti.

Tamer Karadağlı Göndermesi Salondan Alkış Aldı

Şevket Çoruh'un, Altın Portakal Film Festivali'nde sahnedeki sunuculardan Pınar Altuğ'un elini sıkmaması sonucu yaşananlar: • Çoruh konuşmasında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı. • Sunuculardan Emre Kınay, Pınar Altuğ'a 'Şimdi anladın mı elini neden sıkmadığını' esprisi yaptı. • Çoruh ise 'İlgisi yok, rahatsız etmek istemedim' cevabı verdi. — Populicc (@populicc) November 1, 2026

Gecenin en çok konuşulan ve sosyal medyanın gündemine oturan anı ise Şevket Çoruh'un mikrofon başındaki konuşmasında yaşandı. 2021 yılında düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın'la yaşadığı gerginlikle günlerce konuşulan ve sonrasında 2023 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı'yı hedef alan Çoruh şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Önemli konuşmalar yapan bazı arkadaşlarımızı ''genel müdür' yapıyorlar. Ben de çok önemli bir konuşma hazırladım."

Çoruh'un bu cesur ve iğneleyici göndermesi salondaki davetlilerden büyük alkış alırken sunucu Emre Kınay hemen konuya dahil olarak Pınar Altuğ'a dönüp "Şimdi anladın mı elini neden sıkmadığını" diyerek esprili bir espri patlattı. Şevket Çoruh ise bu espriye karşılık "İlgisi yok, rahatsız etmek istemedim" diyerek gülümsetti. Törenin en renkli anı olarak kayıtlara geçen bu diyalog kısa sürede magazin gündeminin zirvesine yerleşti.