Şevket Çoruh'tan Antalya Altın Portakal'da Olay Hareketi: Pınar Altuğ'u Pas Geçti!

63. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış törenine Şevket Çoruh damga vurdu. Pınar Altuğ'u pas geçen Çoruh, Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı.

Şevket Çoruh'tan Antalya Altın Portakal'da Olay Hareketi: Pınar Altuğ'u Pas Geçti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 15:01

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin görkemli kapanış törenine ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un sahnedeki eğlenceli ve bir o kadar da dikkat çeken anları damgasını vurdu. Ödül vermek üzere sahneye davet edilen Çoruh tören sunucularından Pınar Altuğ'a yaptığı hareketle şaşkınlık yaratırken ardından Tamer Karadağlı'ya yönelik patlattığı esprili göndermeyle salondan kopan alkışların odağı oldu.

Pınar Altuğ'u Pas Geçti

Törenin sunuculuğunu üstlenen isimlerden biri olarak sahnede yer alan Pınar Altuğ ile Şevket Çoruh'un karşılaşması anlık bir gerilim ve şaşkınlığa sahne oldu. Sahneye çıktığı sırada meslektaşı ve dostu Emre Kınay'a sıkı sıkı sarılan Şevket Çoruh sunuculardan Pınar Altuğ'un elini sıkmadan geçince salonda ve sunucular arasında kısa süreli bir şok yaşandı. Altuğ'un bu duruma açıkça sitem etmesi üzerine hatasını fark eden Çoruh hemen geri dönerek Pınar Altuğ'a sarıldı ve aralarındaki buzları eğlenceli bir dille eritti.

Tamer Karadağlı Göndermesi Salondan Alkış Aldı

Gecenin en çok konuşulan ve sosyal medyanın gündemine oturan anı ise Şevket Çoruh'un mikrofon başındaki konuşmasında yaşandı. 2021 yılında düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın'la yaşadığı gerginlikle günlerce konuşulan ve sonrasında 2023 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı'yı hedef alan Çoruh şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Önemli konuşmalar yapan bazı arkadaşlarımızı ''genel müdür' yapıyorlar. Ben de çok önemli bir konuşma hazırladım."

Çoruh'un bu cesur ve iğneleyici göndermesi salondaki davetlilerden büyük alkış alırken sunucu Emre Kınay hemen konuya dahil olarak Pınar Altuğ'a dönüp "Şimdi anladın mı elini neden sıkmadığını" diyerek esprili bir espri patlattı. Şevket Çoruh ise bu espriye karşılık "İlgisi yok, rahatsız etmek istemedim" diyerek gülümsetti. Törenin en renkli anı olarak kayıtlara geçen bu diyalog kısa sürede magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Benzer Haberler
Gupse Özay'dan Gişe Rekoru: Gupi ve Gülmeyen Kral İlk 10 Günde 376 Bin Seyirciye Ulaştı! Gupse Özay'dan Gişe Rekoru: Gupi ve Gülmeyen Kral İlk 10 Günde 376 Bin Seyirciye Ulaştı!
Ömür Usta'nın Yıldızı Gonca Vuslateri'den Olay Yaratan Dolgu ve Botoks İtirafı Ömür Usta'nın Yıldızı Gonca Vuslateri'den Olay Yaratan Dolgu ve Botoks İtirafı
En Hamarat Benim Yayından Kalktı! Kadir Ezildi'nin Yerine O İsim Getirildi En Hamarat Benim Yayından Kalktı! Kadir Ezildi'nin Yerine O İsim Getirildi
İbrahim Çelikkol'lu Binbir Gece Masalları Dizisinin Fragmanı Aylar Sonra Yeniden Yayınlandı! İbrahim Çelikkol'lu Binbir Gece Masalları Dizisinin Fragmanı Aylar Sonra Yeniden Yayınlandı!
2 Yıllık İlişkide Mutlu Son Yakın mı? Bülent Şakrak Sevgilisine Aşkını Haykırdı 2 Yıllık İlişkide Mutlu Son Yakın mı? Bülent Şakrak Sevgilisine Aşkını Haykırdı
Hakan Çelebi'den Canlı Yayında Hakan Çelebi'den Canlı Yayında "Allah rahmet eylesin" Çıkışı: Sunucuyu Fena Bozdu!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!