Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu Hakkında Şaşırtan İtiraf!

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu’nun mutfaktaki hünerlerini anlattı. Ünlü oyuncu, kızları Lalin ve Leyla için uyguladıkları ekran yasağını da açıkladı!

Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu Hakkında Şaşırtan İtiraf!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 18:09

Bir dönemin sevilen dizisi Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal oyunculuğundan çok aile hayatına dair samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız çocuğu annesi olan ünlü oyuncu evdeki yaşamlarından çocuklarını nasıl büyüttüklerine kadar merak edilen pek çok konuya değindi.

A Para Eğlence programına konuk olan Kobal özellikle eşiyle mutfak konusundaki tatlı rekabetini anlatırken güldürdü. Ünlü oyuncunun açıklamalarında kızları Lalin ve Leyla için uyguladıkları kurallar da dikkat çekti.

Yedi Yıllık Oyunculuk Arasının Nedeni

Sinem Kobal oyunculuğa verdiği yedi yıllık aranın aslında önceden planlanmış bir karar olmadığını söyledi. Kızlarının bebeklik dönemlerinde onlarla daha fazla vakit geçirmek istediğini anlatan oyuncu bu süreçte ailesini önceliğine aldığını belirtti.

Uzun bir aradan sonra yeniden sete döndüğünde ise hiç yabancılık çekmediğini söyledi. Set ortamının kendisine ne kadar tanıdık geldiğini şu sözlerle anlattı:

“Çocukluğumdan beri setlerdeyim. 7 yıl sonra sete çıktığımın ikinci günü sanki hep karavanda bekliyormuşum gibi evimde hissettim.”

Kenan İmirzalıoğlu Mutfakta Daha Yetenekli!

Kobal’ın açıklamalarında en eğlenceli detaylardan biri de mutfak itirafı oldu. Yemek yapma konusunda pek iddialı olmadığını açıkça söyleyen oyuncu bu konuda eşinin kendisinden çok daha becerikli olduğunu belirtti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun yemeklerini öven Kobal “Mutfakta pek becerikli değilim. Eşim Kenan mutfakta benden çok daha maharetli onun elinden lezzetli yemekler yiyoruz” dedi.

Lalin ve Leyla İçin Ekran Yasağı

Ünlü oyuncu kızları Lalin ve Leyla’yı büyütürken dikkat ettikleri kuralları da anlattı. Evde uyku ve yemek saatlerine önem verdiklerini söyleyen Kobal kahvaltı ve akşam yemeklerinde ailece aynı sofrada buluşmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Çiftin çocuklarıyla ilgili en dikkat çeken kuralı ise ekran kullanımı. Kobal kızlarına ekran izletmediklerini söyleyerek aile yaşamlarındaki bu tercihi de paylaşmış oldu.

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