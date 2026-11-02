Hakkı Bulut’tan Miras Mesajı: “Vasiyet Yazmama Gerek Yok!”

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut ailesi ve miras konusundaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Yasemin Bozkurt’un programına konuk olan sanatçıya vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı soruldu. Bulut’un yanıtı ise oldukça dikkat çekiciydi. Ünlü sanatçı herhangi bir vasiyet yazmadığını ve buna ihtiyaç duymadığını söyledi.

“Çocuklarım Arasında Böyle Bir Şey Yaşanmaz”

Miras konusu açılınca çocuklarına duyduğu güveni dile getiren Hakkı Bulut ailesinde mal paylaşımı yüzünden tartışma çıkacağına inanmadığını belirtti. Usta sanatçı vasiyet hazırlamama kararını şu sözlerle anlattı:

“Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla.”

Bulut’un bu sözleri çocuklarının birbirleriyle sorun yaşamayacağına ne kadar inandığını da ortaya koydu. Pek çok ailede miras konusu zaman zaman tatsız tartışmalara neden olurken sanatçı kendi ailesinde böyle bir durumun yaşanmayacağını düşünüyor.

Oğluyla Yaşadığı Eski Gerginliği de Anlattı

Programda yalnızca vasiyet meselesi konuşulmadı. Hakkı Bulut yıllar önce oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı ve televizyon ekranlarına da yansıyan gerginliğe de değindi.

2007 yılında baba oğul arasında sert sözlerin sarf edildiği olayın yeniden gündeme gelmesi üzerine Bulut aralarının artık iyi olduğunu söyledi. O dönem yaşananların televizyon programındaki izlenme kaygısı nedeniyle büyütüldüğünü ifade etti. Böylece yıllardır merak edilen aile meselesine de açıklık getirmiş oldu.

Sahnedeyken Rahatsızlanıp Hastaneye Kaldırılmıştı

Hakkı Bulut geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla da gündeme gelmişti. 24 Ekim’de İstanbul Beylikdüzü’nde sahne aldığı sırada rahatsızlanan sanatçı hastaneye kaldırılmıştı. Menajeri İrfan Gün, Bulut’un tansiyon yüksekliği nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Usta sanatçı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Şimdi ise Bulut’un açıklamaları hem ailesine duyduğu güveni hem geçmişte yaşananları yeniden gündeme taşıdı.