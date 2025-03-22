Yağmur Altında Romantik Yürüyüş! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı İlk Kez Görüntülendi

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı aşkı belgelendi! Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ünlü çift, Nişantaşı sokaklarında el ele yürürken objektiflere takıldı. Yağmur altında romantik bir yürüyüş yapan ikili, aşklarını gözler önüne serdi.

Yılın Aşk Bombası!

Geçtiğimiz yıl Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Derya Şensoy, uzun bir süre özel hayatıyla gündeme gelmemişti. Ancak, oyuncunun kalbinin boş olmadığı ortaya çıktı. Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı iddiaları, Atina tatilinde yapılan romantik paylaşımlarla doğrulanmıştı.

Sosyal medyada aşkını ilan eden Şensoy, sevgilisiyle birlikte paylaştığı fotoğrafların altına "Yeni yılın en güzel başlangıcı" notunu düşmüştü. Bu paylaşım, hayranlarından büyük ilgi görmüş ve ikiliye "Çok yakışıyorsunuz", "Harika bir çift olmuşsunuz" gibi yorumlar yağmıştı.

İlk Kare Geldi!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sonunda birlikte görüntülendi. Nişantaşı’nda bir kitapçıya uğrayan ikili, alışverişin ardından yağmur altında romantik bir yürüyüş yaptı. Neşeli halleriyle dikkat çeken çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, yılın en sürpriz aşklarından birine imza atarken, bu ilişkiyle ilgili yeni detayların ortaya çıkması merakla bekleniyor.