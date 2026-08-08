Yağızcan Konyalı Tatilde Kaza Geçirdi! "Elimde Cam Şişe Patladı Nazara Geldim"

Oyuncu Yağızcan Konyalı tatilde elinde cam şişe patlayınca dikiş atıldı. Nişanlısı Derya Şensoy ile Cihangir'de görüntülenen oyuncu "Nazara geldim" dedi.

Yağızcan Konyalı Tatilde Kaza Geçirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 11:43

Geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu Yağızcan Konyalı ile nişanlısı Derya Şensoy önceki akşam Cihangir sokaklarında objektiflere takıldı. Tatil yaptıkları sırada talihsiz bir kaza geçiren başarılı oyuncu elindeki sargıyla dikkat çekerken yaşanan üzücü olayın detaylarını ilk kez basın mensuplarıyla paylaştı. Çift geçirdikleri kazanın ardından tatillerini yarıda kesip İstanbul'a dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Cam Şişe Elimde Patladı Dikiş Atıldı

Tatil beldesinde talihsiz bir an yaşadığını belirten Yağızcan Konyalı elinin nasıl yaralandığını şu sözlerle anlattı: "Elimde cam bir şişe vardı, anlamadığım bir şekilde aniden elimde patladı. Ne olduğunu anlayamadan neye uğradığımı şaşırdım. Elimi oldukça derin bir şekilde kesti. Apar topar hastaneye gittik ve doktorlar dikiş attı. Yaklaşık 10 gün boyunca elim bu şekilde sargılı kalacak. Bu olay yüzünden tatilimizi de erken bitirip dönmek durumunda kaldık. Ben tamamen nazara geldiğimize inanıyorum. Yine de verilmiş sadakamız varmış çok daha kötüsü de olabilirdi."

Derya Şensoy: İyileşince Tatile Devam Edeceğiz

Nişanlısının yaşadığı kazanın ardından yanından bir an olsun ayrılmayan Derya Şensoy ise sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Yaşanan süreçle ilgili konuşan Şensoy "Olayın ardından hemen İstanbul'a evimize döndük. Yağız biraz iyileşsin sağlığına kavuşsun ardından tatilimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik evimizdeyiz ve eksiklerimiz için alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu.

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