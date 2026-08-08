Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Sessiz Sedasız Evlendi mi? Kimlikteki Detay Yakalandı!

Taşacak Bu Deniz dizisinin Oruç'u Burak Yörük ile Tuana Yılmaz'ın gizlice evlendiği iddia edildi. Tuana Yılmaz'ın soyadı detay kafa karıştırdı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Sessiz Sedasız Evlendi mi? Kimlikteki Detay Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 12:49

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Oruç Furtuna karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen ve performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burak Yörük bu kez kariyerinden ziyade özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. Bir süredir güzel şarkıcı Tuana Yılmaz ile mutlu bir birliktelik sürdüren yakışıklı oyuncunun sevgilisiyle gözlerden uzak, gizli bir törenle nikah masasına oturduğu öne sürüldü.

Yazın Düğün Yapacaklarını Açıklamışlardı

Uzun süredir aşk yaşayan ünlü çift ilişkilerini evlilikle taçlandıracaklarının ilk müjdesini 2024 yılında vermişti. Burak Yörük'ün Tuana Yılmaz'a yaptığı son derece romantik evlilik teklifinin ardından çift hazırlıklara başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu "İnşallah çok çabalıyoruz yazın sizi de davet edeceğiz" diyerek düğün yapacaklarını belirtmişti. Tuana Yılmaz da evlilik süreciyle ilgili yaptığı açıklamada son derece mutlu olduklarını ve hazırlıkların sürdüğünü ifade etmişti.

Soyadı Detayı Gizli Nikahı Ortaya Çıkardı

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan şok iddiaya göre ünlü çift herkesi şaşırtarak basın mensuplarına haber vermeden gizlice nikah kıydı. Magazin kulislerini hareketlendiren bu iddiaların en güçlü dayanağı ise Tuana Yılmaz'ın resmi belgeleri oldu. Şarkıcının kimlik bilgilerinde soyadının Yörük olarak güncellendiğinin görülmesi ikilinin hayatlarını sessiz sedasız birleştirdiği yorumlarına yol açtı.

Sessizliklerini Koruyorlar

Sürpriz bir hamleyle evlendikleri öne sürülen Burak Yörük ve Tuana Yılmaz çiftinden çıkan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre resmi nikahı kıyan çiftin önümüzdeki günlerde dostlarının katılımıyla organize edilecek eğlenceli bir düğün daveti yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.

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