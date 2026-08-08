Doğulu Kardeşlerin Bodrum Kaçamağı! Kenan ve Ozan Doğulu Gümbet'te Görüntülendi

Türk pop müziğinin başarılı isimleri Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu yoğun konser temposuna kısa bir ara vererek tatil cenneti Bodrum'da bir araya geldi. Muğla'nın gözde tatil beldesi Gümbet'te yazın ve sıcak havanın tadını çıkaran ünlü müzisyen kardeşler aile bireyleri ve yakın dostlarıyla birlikte objektiflere takıldı. Keyifli anların yaşandığı bu özel buluşma magazin basınının ve çevredakilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Eski Eş ve Anne Aynı Masada

Doğulu kardeşlerin Gümbet'teki keyifli tatile aile üyeleri de eşlik etti. İkilinin anneleri Serpil Doğulu'nun yanı sıra Ozan Doğulu'nun 2018 yılında tek celsede yollarını ayırdığı üç kızının annesi Ece Yosmaoğlu da grupta yer aldı. Ozan Doğulu ile 2007 yılında nikah masasına oturan ve 11 yıllık evliliğin ardından dostça boşanan Yosmaoğlu'nun aileyle olan samimi görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. Masada sohbet edip keyifli vakit geçiren aile üyeleri, koyu bir sohbete dalarak yaz gününün tadını çıkardı.

İlker Kaleli de Sürpriz Masadaydı

Buluşmanın dikkat çeken bir diğer ismi ise başarılı oyuncu İlker Kaleli oldu. Doğulu ailesinin masasına konuk olan ünlü oyuncu müzisyen kardeşlerle uzun süre sohbet ederek neşeli dakikalar geçirdi. Bir süre gruptakilerle vakit geçiren Kaleli ilerleyen dakikalarda masadan biraz uzaklaşarak uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gözler Beren Saat ve Hera Aslan'ı Aradı

Gümbet'teki aile buluşmasında gözler ünlü isimlerin hayat arkadaşlarına çevrildi. Kenan Doğulu'nun oyuncu eşi Beren Saat ile Ozan Doğulu'nun uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı sevgilisi Hera Aslan'ın grupta yer almaması magazin kulislerinde merak uyandırdı. İki ünlü ismin yokluğu sosyal medyada ve magazin takipçileri arasında "Gözler Beren ve Hera'yı aradı" yorumlarına neden oldu.