Karma Dizisinde Yeni Sezon Sürprizi! Öznur Serçeler Anıl Çelik'in Partneri Oldu

Dijital platform Exxen'in ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Karma dizisinin merakla beklenen ikinci sezon çekimleri bugün itibarıyla resmi olarak başladı. PPH Yapım imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Ömer Baykul'un oturduğu iddialı dizide yeni sezon öncesi sürpriz bir transfer gerçekleşti. Kadrosunu her geçen gün başarılı isimlerle güçlendiren sevilen yapımda oyuncu Anıl Çelik'in hayat verdiği Erman karakterinin yeni partneri ekranların sevilen yüzü Öznur Serçeler oldu.

Selin Türkmen Direk Dansçısı Cansu Rolüyle Ekranda

Dizinin birinci sezonundan itibaren dikkat çeken hikaye örgüsünde Serkan Dağlı Ozan, Anıl Çelik ise Erman karakteriyle izleyici karşısına çıkıyordu. Yeni sezonda Serkan Dağlı'nın partnerine başarılı oyuncu Selin Türkmen hayat veriyor. Türkmen'in dizide göz alıcı ve iddialı bir direk dansçısı olan Cansu karakterini canlandırdığı yapımda Erman'ın partnerinin kim olacağı ise uzun süredir merak konusuydu. Çekimlerin başlamasıyla birlikte bu düğüm de çözülmüş oldu.

Evlilik Terapisti İpek Rolüyle Geliyor

Son dönemde yer aldığı projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Öznur Serçeler Exxen platformunda yayınlanan dizinin kadrosuna hızlı bir giriş yaptı. Başarılı oyuncu dizide İpek karakterine hayat verecek. İpek, hikayeye nitelikli ve renkli bir evlilik terapisti olarak dahil olacak ve Anıl Çelik'in canlandırdığı Erman karakteriyle olan sahneleriyle izleyicilere eğlenceli ve seyir zevki yüksek anlar yaşatacak.

Ünlü İsimler Konuk Oyuncu Olarak Yer Alacak

İkinci sezon çekimleri büyük bir heyecanla başlayan Karma dizisi sadece ana kadrosuyla değil konuk oyuncu listesiyle de yeni sezona iddialı bir hazırlık yapıyor. Dizinin yeni bölümlerinde renkli hikayelere ortak olacak çok sayıda ünlü konuk yer alacak. Bu isimler arasında pop müziğin sevilen sesi Gökhan Türkmen ve Türk tiyatrosu ile sinemasının usta aktörü Müfit Kayacan da bulunuyor.