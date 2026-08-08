Hande Erçel'den Sürpriz Proje! "Yoğun Bir Senaryo Yazma Sürecindeyim"

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Hilal karakterine hayat veren güzel oyuncu Dila Danışman ekranlarda sergilediği başarılı oyunculuk performansının ardından sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatil cenneti Bodrum'da aldı. Ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelen ünlü oyuncu Muğla'nın gözde tatil beldesi Yalıkavak'ta yer alan lüks bir mekanda objektiflere takıldı.

Yalıkavak Sahillerinde Deniz ve Güneş Keyfi

Uzun ve yorucu geçen set temposunun ardından kendine özel bir vakit ayıran Dila Danışman gün boyunca Ege sahilinin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinde beach kısmına geçen ve arkadaş grubuyla vakit geçiren güzel oyuncu fit görüntüsü ve şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sıcak havanın etkisini artırmasıyla birlikte kendini Ege'nin serin sularına bırakan Danışman, denizde neşeli dakikalar yaşadı.

Denizin Ortasındaki Platformda Güneşlendi

Serinlemek için bol bol yüzen ünlü oyuncu daha sonra denizin ortasında konumlandırılan özel ahşap platforma çıkarak bir süre burada güneşlendi. Düzgün fiziğiyle plajda tüm bakışları üzerinde toplayan başarılı isim bronzlaşmak için saatlerce güneşin altında vakit geçirdi. Bir süre platformda dinlendikten sonra tekrar kıyıya yüzen oyuncu iskelesinde yer alan şezlonguna geçerek günün geri kalanını dinlenerek geçirdi.

Yeni Sezon Öncesi Enerji Depoluyor

Kızılcık Şerbeti dizisindeki sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Dila Danışman'ın neşeli ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Sezon boyunca yaşanan yoğun çalışma temposunun stresini Bodrum sahilinde üzerinden atan güzel oyuncunun tatilin ardından yeni sezon çekimleri için tekrar İstanbul'a döneceği öğrenildi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Danışman mütevazı tavırlarıyla da takdir topladı.