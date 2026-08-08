Mert Yazıcıoğlu Hayranlarına Üzücü Haber! Aras Dizisi İlkbahara Ertelendi

Mert Yazıcıoğlu'nun Netflix için çekeceği Aras dizisinin çekimleri mevsimsel şartlar ve takvim uzaması nedeniyle ilkbahar aylarına ertelendi.

Mert Yazıcıoğlu Hayranlarına Üzücü Haber! Aras Dizisi İlkbahara Ertelendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 12:38

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlarda yer aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmeye devam ediyor. TV dizisi Kuruluş Orhan'ın ardından yeni dijital projesi için el sıkışan ünlü oyuncu Netflix için çekilecek olan TMC Film imzalı Aras kod adlı dizi ile anlaşmıştı. Televizyon dünyasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Kızıl Goncalar dizisindeki uyumlu iş birliğiyle hafızalara kazınan usta yönetmen Ömür Atay ile Mert Yazıcıoğlu'nun yeniden aynı projede buluşacak olması oyuncunun sevenleri ve dizi tutkunları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak merakla beklenen bu iddialı projeyle ilgili prodüksiyon ekibinden sürpriz bir erteleme kararı geldi.

Ağrı Doğubayazıt'taki Zorlu Çekim Koşulları Planları Değiştirdi

Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekmesi beklenen dizide Mert Yazıcıoğlu kendi hayatıyla ilgili sarsıcı ve ilginç bir gerçeği öğrenen Aras adındaki bir acil servis doktoruna hayat vermeye hazırlanıyordu. İlk planlamalara göre Sonbahar mevsiminde Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Doğubayazıt ilçesinde sete çıkması hedeflenen iddialı yapımın çekim takviminde aksamalar yaşandı. Hazırlık sürecinin öngörülenden daha uzun sürmesi ve bölgedeki ağır kış ile mevsimsel şartların çekim kalitesini etkileme ihtimali göz önüne alınarak set tarihi zorunlu olarak ertelemeye uğradı.

Dizi Çekimleri İçin İlkbahar Mevsimi Beklenecek

Yapım şirketinin ve yönetmen Ömür Atay'ın aldığı ortak karar doğrultusunda Doğu Anadolu'nun zorlu iklim koşullarında oyuncuları ve teknik ekibi riske atmamak adına çekimlerin başlangıç tarihi ilkbahar aylarına kaydırıldı. Karakter hazırlıklarına ve senaryo okuma çalışmalarına devam eden Mert Yazıcıoğlu'nun bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte Doğubayazıt'a giderek kamera karşısına geçeceği öğrenildi. Yayınlanacağı dijital platformda şimdiden büyük merak uyandıran projenin ekrana geleceği tarih de bu ertelemeyle birlikte ileri bir döneme ötelenmiş oldu.

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