Güçlü Kadın Rolünü Bırakmadı: Demet Evgar'ın Oynadığı Dizilerde Dikkat Çeken Detay

Demet Evgar'ın başrolünü üstlendiği Bahar geçtiğimiz aylarda ekran macerasını tamamladı. Ailesi uğruna doktorluk mesleğinden uzak kalan Bahar'ın yıllar sonra hastaneye dönüşü, izleyiciyi uzun süre ekran başına topladı.

Geçirdiği ağır hastalık sonrası hayatını yeniden sorgulayan Bahar; evliliğindeki gerçeklerle yüzleşti, mesleğine döndü ve kendi kararlarını almaya başladı. Karakterin yaşadığı dönüşüm Demet Evgar'ın daha önce canlandırdığı kadınları da yeniden akıllara getirdi.

Oyuncunun kariyerine baktığımızda benzer bir çizgi hemen fark ediliyor. Evgar'ın karakterleri farklı hayatların içinden geliyor. Kimi cezaevinde ayakta kalmaya çalışıyor, kimi şiddet gördüğü evden kurtulmak istiyor. Tüm bu kadınların ortak noktalarıysa hikâyenin kenarında sessizce beklememeleri!

Deniz Cezaevinde Kendi Gücünü Buldu

Avlu dizisindeki Deniz yıllarca eşinden şiddet gördükten sonra cezaevine girmişti. Başlangıçta tek amacı kızına kavuşmaktı. İçeride karşılaştığı sert düzen, karakterin bambaşka bir yönünü ortaya çıkardı.

Deniz zamanla kendisini korumayı öğrendi. Çevresindeki kadınlar için de güçlü bir dayanak hâline geldi. Evgar'ın performansı, karakterin korkudan cesarete uzanan değişimini ekranın en unutulmaz hikâyelerinden birine dönüştürdü.

Cemre Karabeyli Kızı İçin Mücadele Etti

Alev Alev dizisinde canlandırdığı Cemre, şiddet dolu evliliğinden çıkmanın yollarını arıyordu. Kızını korumaya çalışan genç kadın, karşısındaki güce rağmen geri adım atmadı.

Evgar'ın kısa süreliğine hayat verdiği Kara Fatma da bu karakter zincirinin en dikkat çeken halkalarından biriydi. Vatanım Sensin dizisindeki tarihî rolü, onun mücadeleci kadın portrelerine farklı bir boyut kattı.

Bu Çizgi Yıllar Önce Başladı

Demet Evgar'ın güçlü kadın karakterleri elbette son dönem dizileriyle ortaya çıkmadı. Örneğin Emret Komutanımdaki Üsteğmen Çiğdem mesleği ve kendinden emin tavrıyla kariyerinin erken örneklerinden biriydi.

1 Kadın 1 Erkek'teki Zeynep'se ilişkide sözünü sakınmayan, keskin mizahıyla öne çıkan bir kadındı. Bir komedi filmi olan Yahşi Batı'da da Suzan van Dyke isimli olağanüstü yetenekli bir kadın kovboyu canlandırıyordu.

Ünlü oyunca Türkiye'de anlatılmayı bekleyen pek çok kadın hikâyesi bulunduğunu daha önce söylemişti. Çiğdem'den Deniz'e, Cemre'den Bahar'a uzanan roller de bu sözlerin ekrandaki karşılığı gibi görünüyor.