Yabani’nin Yıldızı Halit Özgür Sarı’nın Yeni Projesi Belli Oldu

Halit Özgür Sarı, Atv’nin yeni dizisi “Skandal”da Azil karakteriyle başrolde! Yabani sonrası yeni projesi belli oldu.

Yabani’nin Yıldızı Halit Özgür Sarı’nın Yeni Projesi Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2025 14:54

Yabani’den Sonra Yeni Bir Başrol

Halit Özgür Sarı, “Yabani” dizisindeki etkileyici performansının ardından hayranlarının merakla beklediği yeni projesiyle ekranlara dönüyor. Genç oyuncunun, 03 Medya imzalı yeni sezon dizisi “Skandal” ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

“Skandal” Dizisinde Azil Rolüyle Seyirci Karşısında

Atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda, en son “Sandık Kokusu” dizisini çeken Altan Dönmez oturuyor. Dizinin senaryo ekibinde ise Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu yer alıyor. Halit Özgür Sarı dizide, uzun yol kaptanı Azil karakterine hayat verecek.

Yeni Rolü İçin Kampa Giriyor

Yurt dışı tatilinden dönen başarılı oyuncu, tıpkı “Yabani” dizisinde olduğu gibi bu proje için de özel bir hazırlık kampına girecek. Rolüne tam anlamıyla adapte olmak isteyen Sarı, yine izleyiciyi derinden etkileyecek bir karaktere imza atmaya hazırlanıyor.

Başarının Yeni Adımı

Kariyerinde istikrarlı bir yükseliş yakalayan Halit Özgür Sarı, bu kez de dram ve gizem türündeki “Skandal” dizisiyle adından söz ettirecek. Oyuncunun yeni rolü şimdiden sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

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